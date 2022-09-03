«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

Старт чемпионата днепряне могут занести себе в актив. Команда Александра Кучера видится одним из фаворитов УПЛ.

В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. Причем победа над «Динамо» (0:3) стала главной сенсацией старта сезона.

Вот только есть вероятность ухода лидера атак Артема Довбыка. Форвард «Днепра-1» может переехать в топ-чемпионат.

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«Днепр-1» лишь однажды играл с «Вересом». Тот поединок завершился минимальной викторией днепрян.

«Верес»

Эта команда начала сезон с двух побед. Ровенчане выглядят цельным коллективом, способным решать довольно высокие задачи.

«Верес» забил три мяча. При этом в свои ворота команда Юрия Вирта пропустила лишь один раз.

В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла волевую победу. На выезде была обыграна «Ворскла» (1:2).

В этом поединке «Верес» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости могут совершить сенсацию.

Прогноз и ставка

На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Вереса» — за 5.35.

«Днепр-1» постарается продолжить свой победный путь .

«Верес» будет действовать вторым номером.

Ровенчане не особо преуспевают в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.01.