«Днепр-1»
Старт чемпионата днепряне могут занести себе в актив. Команда Александра Кучера видится одним из фаворитов УПЛ.
В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. Причем победа над «Динамо» (0:3) стала главной сенсацией старта сезона.
Вот только есть вероятность ухода лидера атак Артема Довбыка. Форвард «Днепра-1» может переехать в топ-чемпионат.
«Днепр-1» лишь однажды играл с «Вересом». Тот поединок завершился минимальной викторией днепрян.
«Верес»
Эта команда начала сезон с двух побед. Ровенчане выглядят цельным коллективом, способным решать довольно высокие задачи.
«Верес» забил три мяча. При этом в свои ворота команда Юрия Вирта пропустила лишь один раз.
В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла волевую победу. На выезде была обыграна «Ворскла» (1:2).
В этом поединке «Верес» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости могут совершить сенсацию.
Прогноз и ставка
На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Вереса» — за 5.35.
«Днепр-1»
«Верес» будет действовать вторым номером.
Ровенчане не особо преуспевают в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.01.