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    «Днепр-1» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, УПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Верес»
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    Александр Назаренко
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 13:00 Верес Верес
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    «Днепр-1»

    Старт чемпионата днепряне могут занести себе в актив. Команда Александра Кучера видится одним из фаворитов УПЛ.

    В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. Причем победа над «Динамо» (0:3) стала главной сенсацией старта сезона.

    Вот только есть вероятность ухода лидера атак Артема Довбыка. Форвард «Днепра-1» может переехать в топ-чемпионат.

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    «Днепр-1» лишь однажды играл с «Вересом». Тот поединок завершился минимальной викторией днепрян.

    «Верес»

    Эта команда начала сезон с двух побед. Ровенчане выглядят цельным коллективом, способным решать довольно высокие задачи.

    «Верес» забил три мяча. При этом в свои ворота команда Юрия Вирта пропустила лишь один раз.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла волевую победу. На выезде была обыграна «Ворскла» (1:2).

    В этом поединке «Верес» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости могут совершить сенсацию.

    Прогноз и ставка

    На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Вереса» — за 5.35.

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    «Днепр-1» постарается продолжить свой победный путь.

    «Верес» будет действовать вторым номером.

    Ровенчане не особо преуспевают в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.01.

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    «Днепр-1» — «Верес»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить суждено не всем
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