«Вест Бромвич»
Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 8 очков в семи турах.
При этом «Дрозды» осели в середине таблицы, на 14 месте. Впрочем, после трех туров команда и вовсе была последней.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Бёрнли
Предыдущий тур чемпионата принес команде лишь один балл. «Альбион» сыграл вничью с «Уиганом» (1:1) на выезде.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и трех ничьих.
«Бернли»
По итогам семи туров «Бернли» занимает 3 место с 12 очками. Отставание от лидера «Шеффилд Юнайтед» составляет два балла, от второго «Норвича» — на один.
В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге, но не сумел сохранить там свою прописку, заняв 18-е место в турнирной таблице, правда, оформив свой вылет в последнем туре.
За 38 игр «бордовые» записали на свой счет семь побед и 14 мирных исходов. Отметим, что слабым звеном у них была линия атаки, которая отличалась всего 34 раза.
После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч — его заменил Венсан Компани. На сегодня у нее пять матчей кряду без поражений, а в трех последних — только победы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.