Матч 8 тура Чемпионшипа между «Вест Бромвичем» и «Бернли» состоится 2 сентября в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 8 очков в семи турах.

При этом «Дрозды» осели в середине таблицы, на 14 месте. Впрочем, после трех туров команда и вовсе была последней.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Бёрнли 1 2.30 X 3.30 2 3.20 Ставка

Предыдущий тур чемпионата принес команде лишь один балл. «Альбион» сыграл вничью с «Уиганом» (1:1) на выезде.

Все прогнозы на футбол

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и трех ничьих.

«Бернли»

По итогам семи туров «Бернли» занимает 3 место с 12 очками. Отставание от лидера «Шеффилд Юнайтед» составляет два балла, от второго «Норвича» — на один.

В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге, но не сумел сохранить там свою прописку, заняв 18-е место в турнирной таблице, правда, оформив свой вылет в последнем туре.

За 38 игр «бордовые» записали на свой счет семь побед и 14 мирных исходов. Отметим, что слабым звеном у них была линия атаки, которая отличалась всего 34 раза.

После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч — его заменил Венсан Компани. На сегодня у нее пять матчей кряду без поражений, а в трех последних — только победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.