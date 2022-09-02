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    Удержится ли «Бернли» на третьем месте?

    «Вест Бромвич» — «Бернли». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Бернли»
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    «Бернли» не проигрывает пять матчей
    Матч 8 тура Чемпионшипа между «Вест Бромвичем» и «Бернли» состоится 2 сентября в 22:00 мск. «Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Сентября 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Вест Бромвич»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 8 очков в семи турах.

    При этом «Дрозды» осели в середине таблицы, на 14 месте. Впрочем, после трех туров команда и вовсе была последней.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Бёрнли

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    Предыдущий тур чемпионата принес команде лишь один балл. «Альбион» сыграл вничью с «Уиганом» (1:1) на выезде.

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    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и трех ничьих.

    «Бернли»

    По итогам семи туров «Бернли» занимает 3 место с 12 очками. Отставание от лидера «Шеффилд Юнайтед» составляет два балла, от второго «Норвича» — на один.

    В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге, но не сумел сохранить там свою прописку, заняв 18-е место в турнирной таблице, правда, оформив свой вылет в последнем туре.

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    • За 38 игр «бордовые» записали на свой счет семь побед и 14 мирных исходов. Отметим, что слабым звеном у них была линия атаки, которая отличалась всего 34 раза.

    После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч — его заменил Венсан Компани. На сегодня у нее пять матчей кряду без поражений, а в трех последних — только победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Вест Бромвич» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Бернли» на третьем месте?
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