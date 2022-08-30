«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» наверняка будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в АПЛ лишь подтвердил это.

В 4 турах «святые» набрали всего 4 очка. Команда осела на довольно привычном для себя 14 месте.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Челси 1 5.60 X 4.20 2 1.57 Ставка

Минувший тур прошел для команды с оттенком грусти. Дома «святые» минимально уступили «Манчестер Юнайтед».

Все прогнозы на АПЛ

«Саутгемптон» традиционно неудачно противостоит лондонцам. Последняя победа «святых» зафиксирована почти три года назад.

«Челси»

«Челси» начал чемпионат не лучшим образом. Команда Томаса Тухеля набрала 7 очков и занимает 6 место.

Правда, при 5 забитых мячах «аристократы» пропустили уже 6 раз. Так что с результативностью нужно срочно что-то предпринимать.

Наверняка команда мотивирована подняться в группу лидеров. Правда, делать это придется без травмированного Нголо Канте.

В минувшем туре «Челси» добыл три очка. Дома команда Тухеля сумела переиграть «Лестер» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Саутгемптона» — за 5.00.

«Саутгемптон» откровенно не впечатлил в стартовых турах .

«Челси» видится одним из фаворитов чемпионата.

Лондонцы наверняка будут идти в атаку с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Челси» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.