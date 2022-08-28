«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк новый чемпионат начал с потери очков. «Горняки» не смогли одолеть «Металлист 1925» (0:0).

Команда Игоря Йовичевича в сущности только строится. Теперь дончане будут явно непохожими на себя образца бразильской эпохи.

Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая серьезно хромает.

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«Шахтер» Донецк наверняка пойдет вперед с первых минут. Быстрый гол может фактически предрешить исход матча.

«Кривбасс»

«Кривбасс» только привыкает к УПЛ. Юрий Вернидуб — тренер опытный, и ставит перед командой серьезные задачи.

Криворожане пока далеки от оптимальных кондиций. Да и состав команды пока только формируется.

В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. Выезд в Ковалевку завершился минимальной коллизией.

В этом поединке «Кривбасс» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, Вернидуб не раз отбирал очки у «горняков».

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 7.42, а победу «Кривбасса» — за 13.70.

«Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать.

«Кривбасс» постарается дать бой «горнякам» .

Новичок элиты смотрится неплохо, и вполне способен дать бой дончанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Кривбасса» +1.5 с коэффициентом 2.69.