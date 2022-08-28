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    «Кривбасс» даст бой «горнякам»

    «Шахтер» Донецк — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, УПЛ, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Кривбасс»
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    Игор Йовичевич
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 15:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
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    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк новый чемпионат начал с потери очков. «Горняки» не смогли одолеть «Металлист 1925» (0:0).

    Команда Игоря Йовичевича в сущности только строится. Теперь дончане будут явно непохожими на себя образца бразильской эпохи.

    Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая серьезно хромает.

    Все прогнозы на футбол

    «Шахтер» Донецк наверняка пойдет вперед с первых минут. Быстрый гол может фактически предрешить исход матча.

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» только привыкает к УПЛ. Юрий Вернидуб — тренер опытный, и ставит перед командой серьезные задачи.

    Криворожане пока далеки от оптимальных кондиций. Да и состав команды пока только формируется.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. Выезд в Ковалевку завершился минимальной коллизией.

    В этом поединке «Кривбасс» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, Вернидуб не раз отбирал очки у «горняков».

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 7.42, а победу «Кривбасса» — за 13.70.

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    «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать.

    «Кривбасс» постарается дать бой «горнякам».

    Новичок элиты смотрится неплохо, и вполне способен дать бой дончанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Кривбасса» +1.5 с коэффициентом 2.69.

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    «Шахтер» Донецк — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» даст бой «горнякам»
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