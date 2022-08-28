«Шахтер» Донецк
«Шахтер» Донецк новый чемпионат начал с потери очков. «Горняки» не смогли одолеть «Металлист 1925» (0:0).
Команда Игоря Йовичевича в сущности только строится. Теперь дончане будут явно непохожими на себя образца бразильской эпохи.
Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая серьезно хромает.
«Шахтер» Донецк наверняка пойдет вперед с первых минут. Быстрый гол может фактически предрешить исход матча.
«Кривбасс»
«Кривбасс» только привыкает к УПЛ. Юрий Вернидуб — тренер опытный, и ставит перед командой серьезные задачи.
Криворожане пока далеки от оптимальных кондиций. Да и состав команды пока только формируется.
В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. Выезд в Ковалевку завершился минимальной коллизией.
В этом поединке «Кривбасс» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, Вернидуб не раз отбирал очки у «горняков».
Прогноз и ставка
На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 7.42, а победу «Кривбасса» — за 13.70.
«Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать.
«Кривбасс»
Новичок элиты смотрится неплохо, и вполне способен дать бой дончанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Кривбасса» +1.5 с коэффициентом 2.69.