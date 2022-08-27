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    «Ворскла» с «Вересом» начнут матч активно

    «Ворскла» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, УПЛ, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Верес»
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    Артем Челядин
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 августа, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 13:00 Верес Верес
  • Ровно
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    «Ворскла»

    «Ворскла» под руководством Виктора Скрипника видится реальной силой. Однако старт чемпионата команда провалила.

    «Ворскла» в стартовом туре по всем статьям уступила «Заре» (3:1). Причем по игре полтавчане выглядела не лучшим образом.

    Наверняка в этой встрече полтавчане будут активно атаковать. Особый расчет ложится на Руслана Степанюка.

    Все прогнозы на футбол

    «Ворскла» исторически успешно играет с «Вересом». Из пяти последних поединков полтавчане выиграли дважды при трех ничьих.

    «Верес»

    «Верес» является крепким середняком чемпионата Украины. Причем основным преимуществом ровенчан является стабильность результатов.

    Команда Юрия Вирта имеет крепкий и стабильный состав. Стоит отметить братьев-близнецов Пасичей.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла три очка. В выездном поединке был минимально обыгран «Черноморец».

    В этом поединке «Верес» наверняка будет действовать в привычном стиле. Ровенчане смотрятся довольно монолитно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Вереса» — за 4.72.

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    «Ворскла» постарается реабилитироваться за стартовую неудачу.

    «Верес» неплохо обороняется.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.

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    «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ворскла» с «Вересом» начнут матч активно
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