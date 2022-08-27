«Ворскла» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 августа, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» под руководством Виктора Скрипника видится реальной силой. Однако старт чемпионата команда провалила.

«Ворскла» в стартовом туре по всем статьям уступила «Заре» (3:1). Причем по игре полтавчане выглядела не лучшим образом.

Наверняка в этой встрече полтавчане будут активно атаковать. Особый расчет ложится на Руслана Степанюка.

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«Ворскла» исторически успешно играет с «Вересом». Из пяти последних поединков полтавчане выиграли дважды при трех ничьих.

«Верес»

«Верес» является крепким середняком чемпионата Украины. Причем основным преимуществом ровенчан является стабильность результатов.

Команда Юрия Вирта имеет крепкий и стабильный состав. Стоит отметить братьев-близнецов Пасичей.

В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла три очка. В выездном поединке был минимально обыгран «Черноморец».

В этом поединке «Верес» наверняка будет действовать в привычном стиле. Ровенчане смотрятся довольно монолитно.

Прогноз и ставка

На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Вереса» — за 4.72.

«Ворскла» постарается реабилитироваться за стартовую неудачу .

«Верес» неплохо обороняется.

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.