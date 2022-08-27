«Ворскла»
«Ворскла» под руководством Виктора Скрипника видится реальной силой. Однако старт чемпионата команда провалила.
«Ворскла» в стартовом туре по всем статьям уступила «Заре» (3:1). Причем по игре полтавчане выглядела не лучшим образом.
Наверняка в этой встрече полтавчане будут активно атаковать. Особый расчет ложится на Руслана Степанюка.
«Ворскла» исторически успешно играет с «Вересом». Из пяти последних поединков полтавчане выиграли дважды при трех ничьих.
«Верес»
«Верес» является крепким середняком чемпионата Украины. Причем основным преимуществом ровенчан является стабильность результатов.
Команда Юрия Вирта имеет крепкий и стабильный состав. Стоит отметить братьев-близнецов Пасичей.
В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла три очка. В выездном поединке был минимально обыгран «Черноморец».
В этом поединке «Верес» наверняка будет действовать в привычном стиле. Ровенчане смотрятся довольно монолитно.
Прогноз и ставка
На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Вереса» — за 4.72.
«Ворскла»
«Верес» неплохо обороняется.
Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.85.