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    «Ливерпуль» продолжит громить «Борнмут»?

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Борнмут»
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    «Ливерпуль»
    В понедельник, 22 августа, «Ливерпуль» примет «Борнмут» в рамках 4-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начнется в 17:00 (мск). «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Ливерпуль»

    Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).

    В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристл Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Борнмут

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 24.00
  • Ставка
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    В последнем матче «Ливерпуль» на выезде проиграл «МЮ» (1:2) и 2 очками и разницей мячей 4-5 идет на 16-м месте в таблице АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    В лазарете мерсисайдцев сразу 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.

    «Борнмут»

    Команда 2 года отсутствовала в АПЛ, вернувшись со второй попытки напрямую со второго места в Чемпионшипе (в первый раз «вишни» проиграли в плей-офф за выход в элиту).

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    • В чемпионате Англии подопечные Скотта Паркера начали с домашней победы над «Астон Виллой» (2:0), но уже в следующем матче попали под каток чемпиона, проиграв «Ман Сити» на выезде со счетом 0:4.

    Дальше легче не стало — от «Арсенала» дома они получили три безответных мяча. В последнем матче, в рамках 2-го раунда Кубка Лиги «Борнмут» лишь по пенальти одолел «Норвич» — 2:2 (5:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    С 3 очками после 3-х туров АПЛ «Борнмут» идет на 15-м месте. Разница мячей 2-7. В лазарете защитник Фредерикс и хавбеки Ротуэлл и Брукс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.10, на ничью в основное время — 10.00, а на победу «Борнмута» — 28.00.

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    Команды не пересекались уже два года, но до этого «Ливерпуль» выиграл шесть очных встреча подряд, причем пять из них с крупным счетом и всухую. Общая разница мячей составила 19:1.

    На «Энфилде» мерсисайдцы не проигрывают в 25 матчах АПЛ подряд. Прогноз: «Ливерпуль» победит крупно и всухую.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.86.

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    «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» продолжит громить «Борнмут»?
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