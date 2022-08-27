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    «Брайтон» и «Лидс» снова сыграют вничью?

    «Брайтон» — «Лидс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Лидс»
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    В четырех матчах «Лидс» забил десять мячей
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает пятое место в таблице АПЛ после трех туров, в которых набрал семь очков.

    Как и в прошлом году, «Брайтон» снова мощно начал сезон. Болельщики могут не переживать, с такой игрой их клуб точно не вылетит из элитного дивизиона.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    В первом туре команда Грэма Поттера шокировала «Манчестер Юнайдет», выиграв на «Олд Траффорд» со счетом 2:1.

    Дальше была ничья с «Ньюкаслом». С одной стороны, 0:0 на своем поле так себе результат, но с учетом того, что «сороки» сейчас тоже в порядке, это явно не тот случай, когда надо расстраиваться.

    А в третьем туре «Брайтон» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» — 2:0. Благодаря тактическим нюансам в гостях команде Поттера играть, похоже, даже проще, чем дома.

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    Несколько дней назад «Брайтон» вышел в следующий раунд Кубка лиги, разгромив «Форест Грин Роверс». Кстати, тоже в гостях.

    «Лидс»

    «Лидс» тем временем находится на третьей строчке, набрав в трех матчах семь очков.

    Вряд ли кто-то мог подумать, что команда Джесси Марша будет так здорово выглядеть на старте сезона. А тем более без Рафиньи и Кэлвина Филлипаса.

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    • Но благодаря качественной работе «Лидс», можно сказать, не заметил потерю ключевых исполнителей.

    В прошлом туре «Лидс» нокаутировал «Челси» — 3:0. И это была абсолютно заслуженная победа.

    Перед этим «Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном». И ранее на этой неделе команда Марша выиграла у «Барнсли» в Кубке лиги.

    В четырех матчах «Лидс» забил десять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Лидса» — за 4.20.

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    Пожалуй, в данном случае уместно обратить внимание на ставку обе команды забьют за 1.82. И «Брайтон», и «Лидс» здорово действовали в атаке в недавних матчах.

    А по исходу вообще ничего непонятно. Хотя вполне вероятно, что будет результативная ничья.

    В прошлом сезоне оба матча между «Брайтоном» и «Лидсом» завершились вничью.

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    «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Брайтон» и «Лидс» снова сыграют вничью?
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