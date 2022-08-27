«Брайтон» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает пятое место в таблице АПЛ после трех туров, в которых набрал семь очков.

Как и в прошлом году, «Брайтон» снова мощно начал сезон. Болельщики могут не переживать, с такой игрой их клуб точно не вылетит из элитного дивизиона.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс 1 1.85 X 3.75 2 4.05 Ставка

В первом туре команда Грэма Поттера шокировала «Манчестер Юнайдет», выиграв на «Олд Траффорд» со счетом 2:1.

Дальше была ничья с «Ньюкаслом». С одной стороны, 0:0 на своем поле так себе результат, но с учетом того, что «сороки» сейчас тоже в порядке, это явно не тот случай, когда надо расстраиваться.

А в третьем туре «Брайтон» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» — 2:0. Благодаря тактическим нюансам в гостях команде Поттера играть, похоже, даже проще, чем дома.

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Несколько дней назад «Брайтон» вышел в следующий раунд Кубка лиги, разгромив «Форест Грин Роверс». Кстати, тоже в гостях.

«Лидс»

«Лидс» тем временем находится на третьей строчке, набрав в трех матчах семь очков.

Вряд ли кто-то мог подумать, что команда Джесси Марша будет так здорово выглядеть на старте сезона. А тем более без Рафиньи и Кэлвина Филлипаса.

Но благодаря качественной работе «Лидс», можно сказать, не заметил потерю ключевых исполнителей.

В прошлом туре «Лидс» нокаутировал «Челси» — 3:0. И это была абсолютно заслуженная победа.

Перед этим «Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном». И ранее на этой неделе команда Марша выиграла у «Барнсли» в Кубке лиги.

В четырех матчах «Лидс» забил десять мячей.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Лидса» — за 4.20.

Пожалуй, в данном случае уместно обратить внимание на ставку обе команды забьют за 1.82. И «Брайтон», и «Лидс» здорово действовали в атаке в недавних матчах.

А по исходу вообще ничего непонятно. Хотя вполне вероятно, что будет результативная ничья.

В прошлом сезоне оба матча между «Брайтоном» и «Лидсом» завершились вничью.