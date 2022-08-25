Лига Европы. Ответная игра раунда плей-офф. «Хартс» в Эдинбурге примет «Цюрихе». Матч пройдёт в четверг, 25 августа. Начало — в 22:00 (мск). «Хартс» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

В первом матче «Хартс» проиграл на выезде 1:2, поэтому для выхода в групповой раунд Лиги Европы ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

«Тёмно-бордовые» являются одними из лидеров чемпионата Шотландии, в котором на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице набрав 7 очков после 4-х сыгранных матчей.

Этот коллектив забил своим соперникам 7 голов, а пропустил — 5.

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В новом сезоне родного чемпионата у «Сердец» худшим результатов стал поединок с «Селтиком» в прошлом туре, которому они проиграли на выезде 0:2.

«Цюрих»

Победа на своем поле в первом матче позволяет «Цюриху» сыграть даже вничью, чтобы пробиться в групповой этап турнира.

«Черно-белые» представляют чемпионат Швейцарии, в данный момент команда после 5-ти сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице набрав 2 очка и имеет худшую разницу забитых/пропущенных голов — 1-10.

В нынешнем сезоне Суперлиги Швейцарии «Цюрих» еще ни разу не смог одержать победу над своими соперниками. Трижды команда проиграла таким соперникам как «Сьон» (0:3), «Санк-Галлен» (0:2) и «Янг Бойз» (0:4).

В прошлом раунде квалификации «Цюрих» без особых усилий прошел такого соперника как «Линфилд», которого обыграл по сумме двух матчей со счетом 5:0 (0:2 на выезде и 3:0 дома).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3.25.

Наши прогноз и ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10.