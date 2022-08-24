«Транмир»
«Транмир» начал нынешний сезон проводит в четвертом по силе дивизионе. Правда, команда не блещет результатами.
«Транмир» пребывает на 17 месте в турнирной таблице. Забила команда 5 мячей в пяти матчах.
Коэффициенты матча Транмир Роверс — Ньюкасл
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Транмир» на выезде уступил «Ньюпорт» (2:1).
«Транмир» традиционно успешно противостоит «Ньюкасл». Четыре последних поединка завершались для команды поражениями.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» начал чемпионат вполне прилично. «Сороки» в трех турах набрали пять очков.
Команда выглядит довольно монолитно. «Ньюкасл» наверняка настроен успешно выступить и в кубковых турнирах.
Минувший тур команда явно может записать себе в актив. Дома «сороки» не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (3:3).
В этом поединке «Ньюкасл» наверняка будет действовать с позиции силы. Причем гости сильны в любом кадровом сочетании.
Прогноз и ставка
На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу «Транмир» — за 11.50.
«Транмир» выглядит не столь убедительно.
«Ньюкасл»
Более маститые гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.69.