«Транмир» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Транмир» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Транмир»

«Транмир» начал нынешний сезон проводит в четвертом по силе дивизионе. Правда, команда не блещет результатами.

«Транмир» пребывает на 17 месте в турнирной таблице. Забила команда 5 мячей в пяти матчах.

Коэффициенты матча Транмир Роверс — Ньюкасл 1 12.00 X 5.30 2 1.25 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Транмир» на выезде уступил «Ньюпорт» (2:1).

Все прогнозы на футбол

«Транмир» традиционно успешно противостоит «Ньюкасл». Четыре последних поединка завершались для команды поражениями.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» начал чемпионат вполне прилично. «Сороки» в трех турах набрали пять очков.

Команда выглядит довольно монолитно. «Ньюкасл» наверняка настроен успешно выступить и в кубковых турнирах.

Минувший тур команда явно может записать себе в актив. Дома «сороки» не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (3:3).

В этом поединке «Ньюкасл» наверняка будет действовать с позиции силы. Причем гости сильны в любом кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу «Транмир» — за 11.50.

«Транмир» выглядит не столь убедительно.

«Ньюкасл» неплохо смотрелся в стартовых матчах сезона .

Более маститые гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.69.