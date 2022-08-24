«Лидс» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Лидс» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» начал нынешний сезон вполне прилично. В трех турах команда набрала 7 очков.

«Лидс» пребывает на 4 месте в турнирной таблице. Причем забила команда 7 мячей в трех матчах.

Коэффициенты матча Лидс — Барнсли 1 1.25 X 5.30 2 11.50 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды сверхудачно. «Лидс» не оставил шансов «Челси» (3:0).

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«Лидс» традиционно успешно противостоит «Барнсли». Четыре последних поединка завершались для команды викториями.

«Барнсли»

«Барнсли» начал чемпионат крайне неудачно. В таблице Первой лиги команда осела на скромном 16 месте.

Причем забивает команда в среднем гол за матч. В 5 поединках игроки «Барнсли» отличились 5 раз.

Минувший тур принес команде разочарование. Дома «Барнсли» проиграл «Уикомбу» со счетом 0:3.

В этом поединке «Барнсли» наверняка постарается дай бой полпреду АПЛ. Гости рассчитывают на недооценку со стороны оппонента.

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 6.05, а победу «Барнсли» — за 12.00.

«Лидс» весьма успешно начал чемпионат .

«Барнсли» не лучшим образом смотрелся в стартовых матчах сезона.

Более маститые хозяева наверняка будут настроены на уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Лидса» -2.5 с коэффициентом 2.73.