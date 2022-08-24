«Лидс»
«Лидс» начал нынешний сезон вполне прилично. В трех турах команда набрала 7 очков.
«Лидс» пребывает на 4 месте в турнирной таблице. Причем забила команда 7 мячей в трех матчах.
Коэффициенты матча Лидс — Барнсли
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды сверхудачно. «Лидс» не оставил шансов «Челси» (3:0).
«Лидс» традиционно успешно противостоит «Барнсли». Четыре последних поединка завершались для команды викториями.
«Барнсли»
«Барнсли» начал чемпионат крайне неудачно. В таблице Первой лиги команда осела на скромном 16 месте.
Причем забивает команда в среднем гол за матч. В 5 поединках игроки «Барнсли» отличились 5 раз.
Минувший тур принес команде разочарование. Дома «Барнсли» проиграл «Уикомбу» со счетом 0:3.
В этом поединке «Барнсли» наверняка постарается дай бой полпреду АПЛ. Гости рассчитывают на недооценку со стороны оппонента.
Прогноз и ставка
На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 6.05, а победу «Барнсли» — за 12.00.
«Лидс»
«Барнсли» не лучшим образом смотрелся в стартовых матчах сезона.
Более маститые хозяева наверняка будут настроены на уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Лидса» -2.5 с коэффициентом 2.73.