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    «Лидс» продолжит феерить

    «Лидс» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 2.73) на футбол, Кубок английской лиги, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Барнсли»
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    Бренден Эронсон
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Лидс» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Августа 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 21:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Лидс»

    «Лидс» начал нынешний сезон вполне прилично. В трех турах команда набрала 7 очков.

    «Лидс» пребывает на 4 месте в турнирной таблице. Причем забила команда 7 мячей в трех матчах.

    Коэффициенты матча Лидс — Барнсли

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 11.50
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды сверхудачно. «Лидс» не оставил шансов «Челси» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Лидс» традиционно успешно противостоит «Барнсли». Четыре последних поединка завершались для команды викториями.

    «Барнсли»

    «Барнсли» начал чемпионат крайне неудачно. В таблице Первой лиги команда осела на скромном 16 месте.

    Причем забивает команда в среднем гол за матч. В 5 поединках игроки «Барнсли» отличились 5 раз.

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    • Минувший тур принес команде разочарование. Дома «Барнсли» проиграл «Уикомбу» со счетом 0:3.

    В этом поединке «Барнсли» наверняка постарается дай бой полпреду АПЛ. Гости рассчитывают на недооценку со стороны оппонента.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 6.05, а победу «Барнсли» — за 12.00.

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    «Лидс» весьма успешно начал чемпионат.

    «Барнсли» не лучшим образом смотрелся в стартовых матчах сезона.

    Более маститые хозяева наверняка будут настроены на уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Лидса» -2.5 с коэффициентом 2.73.

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    «Лидс» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» продолжит феерить
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