Матч 1 тура чемпионата Украины между «Зарей» и «Ворсклой» состоится 23 августа в 15:00 мск. «Заря» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Вынужденная длительная пауза закончилась и «Заря» начинается свой сезон в УПЛ, проведя перед этим два матча в квалификации Лиги конференций.

В плей-офф отборочного турнира пройти не удалось. Команда не смогла обыграть румынский клуб «Университатя». По сумме двух матчей луганчане проиграли 1:3.

На момент окончания прошлого сезона «Заря» была четвертой в таблице, имея на своем счету 36 очков. В последнем туре она сыграла вничью с киевским «Динамо» (1:1).

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Также команда заняла третье место в групповой стадии Лиги конференций с отставанием от второй строчки на 5 пунктов.

«Ворскла»

«Ворскла» тоже сыграла два официальных матча в новом сезоне. Она пыталась пробиться в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Первый матч с АИКом полтавчане выиграли со счетом 3:2, но в ответной игре не смогли удержать преимущество. Дело дошло до овертаймов, где АИК забил решающий мяч.

«Ворскла» заняла 5 место с 33 очками в прошлом сезоне, который она закончила серией из двух ничьих и поражением.

Три из четырех последних матчей команды закончились с тотал больше 2.5

Прогноз и ставка

Букмекеры настраивают на борьбу. Команды оценены коэффициентами 2.70 и 2.55 соответственно.

В прошлом сезоне «Заря» одержала одну победу над «Ворсклой». Это была единственная очная встреча. В 5 очных играх у луганчан 3 победы и ничья с этим соперником.

Однако «Ворскла» показала куда более интересный футбол с АИКом, забив 3 мяча. У «Зари» с результативностью было не очень. Рекомендуется взять победу «Ворсклы» с форой 0 за 1.82.