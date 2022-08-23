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    Выиграет ли «Ворскла» первый матч сезона УПЛ?

    «Заря» — «Ворскла». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, УПЛ, 23 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Заря Прогнозы на Ворскла
    Прогноз и ставки на «Заря» — «Ворскла»
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    Артём Челядин
    Матч 1 тура чемпионата Украины между «Зарей» и «Ворсклой» состоится 23 августа в 15:00 мск. «Заря» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Августа 2022 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 15:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Заря»

    Вынужденная длительная пауза закончилась и «Заря» начинается свой сезон в УПЛ, проведя перед этим два матча в квалификации Лиги конференций.

    В плей-офф отборочного турнира пройти не удалось. Команда не смогла обыграть румынский клуб «Университатя». По сумме двух матчей луганчане проиграли 1:3.

    На момент окончания прошлого сезона «Заря» была четвертой в таблице, имея на своем счету 36 очков. В последнем туре она сыграла вничью с киевским «Динамо» (1:1).

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    Также команда заняла третье место в групповой стадии Лиги конференций с отставанием от второй строчки на 5 пунктов.

    «Ворскла»

    «Ворскла» тоже сыграла два официальных матча в новом сезоне. Она пыталась пробиться в плей-офф квалификации Лиги конференций.

    Первый матч с АИКом полтавчане выиграли со счетом 3:2, но в ответной игре не смогли удержать преимущество. Дело дошло до овертаймов, где АИК забил решающий мяч.

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    • «Ворскла» заняла 5 место с 33 очками в прошлом сезоне, который она закончила серией из двух ничьих и поражением.

    Три из четырех последних матчей команды закончились с тотал больше 2.5

    Прогноз и ставка

    Букмекеры настраивают на борьбу. Команды оценены коэффициентами 2.70 и 2.55 соответственно.

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    В прошлом сезоне «Заря» одержала одну победу над «Ворсклой». Это была единственная очная встреча. В 5 очных играх у луганчан 3 победы и ничья с этим соперником.

    Однако «Ворскла» показала куда более интересный футбол с АИКом, забив 3 мяча. У «Зари» с результативностью было не очень. Рекомендуется взять победу «Ворсклы» с форой 0 за 1.82.

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    «Заря» — «Ворскла»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Ворскла» первый матч сезона УПЛ?
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