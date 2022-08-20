20 августа в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» местный «Унион» примет «РБ Лейпциг» в 3-м туре Бундеслиги-2022/23. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» отлично провел прошлый чемпионат Германии. Столичная команда претендовала даже на место в Лиге чемпионов, но в итоге финишировала пятой, отстав от заветной четвертой строки всего на балл.

«Железные» провели плодотворную и неплохую подготовку к новому сезону, отыграв аж восемь спаррингов, выиграв шесть из них при всего одной неудаче и одной мировой.

Коэффициенты матча Унион — РБ Лейпциг 1 3.55 X 3.55 2 2.05 Ставка

Новый сезон берлинцы начали с Кубка Германии, где в рамках 1/32 финала переиграли коллектив из региональной лиги. После чего стартовали и в чемпионате, одолев на своем поле в дерби «Герту» 3:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Во втором же туре «Унион» расписал выездную мировую с «Майнцем», сыграв 0:0. К слову, в прошлом сезоне на своем поле он набрал львиную долю своих баллов.

«РБ Лейпциг»

«Быки» заняли четвертую строчку в турнирной таблице прошлого чемпионата, что позволило добыть им путевку в Лигу чемпионов. К тому же они завоевали Кубок страны, одолев в серии послематчевых пенальти «Фрайбург».

В летнее трансферное окно команду покинуло ряд очень важных игроков, тем самым ослабив коллектив. Правда, было сделано ряд приобретений, среди которых стоит выделить возвращение Тимо Вернера.

Перед стартом сезона «РБ Лейпциг» провел два спарринга, обыграв в них 3:1 «Саутгемптон» и уступив 0:5 «Ливерпулю». После чего он отыграл и Суперкубок Германии, где проиграл «Баварии» со счетом 3:5.

В Бундеслиги клуб из востока Германии обо свои матча завершил вничью. Сперва он расписал гостевую мировую со «Штутгартом» 1:1, а затем дома не смог справиться с «Кельном» — 2:2.

В прошлом чемпионате «Унион» смог дважды взять верх над «Лейпцигом» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 2.15.

На викторию «Униона» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.64.

«Быки» никак не могут найти еще свою игру, а «Унион» в свою очередь на своем поле очень уж неуступчив. Так что здесь рекомендуем ставить с Х на берлинцев.