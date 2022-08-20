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    «РБ Лейпциг» снова не сможет выиграть

    «Унион» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «РБ Лейпциг»
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    «Унион»
    20 августа в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» местный «Унион» примет «РБ Лейпциг» в 3-м туре Бундеслиги-2022/23. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Августа 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Унион»

    «Унион» отлично провел прошлый чемпионат Германии. Столичная команда претендовала даже на место в Лиге чемпионов, но в итоге финишировала пятой, отстав от заветной четвертой строки всего на балл.

    «Железные» провели плодотворную и неплохую подготовку к новому сезону, отыграв аж восемь спаррингов, выиграв шесть из них при всего одной неудаче и одной мировой.

    Коэффициенты матча Унион — РБ Лейпциг

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Новый сезон берлинцы начали с Кубка Германии, где в рамках 1/32 финала переиграли коллектив из региональной лиги. После чего стартовали и в чемпионате, одолев на своем поле в дерби «Герту» 3:1.

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    Во втором же туре «Унион» расписал выездную мировую с «Майнцем», сыграв 0:0. К слову, в прошлом сезоне на своем поле он набрал львиную долю своих баллов.

    «РБ Лейпциг»

    «Быки» заняли четвертую строчку в турнирной таблице прошлого чемпионата, что позволило добыть им путевку в Лигу чемпионов. К тому же они завоевали Кубок страны, одолев в серии послематчевых пенальти «Фрайбург».

    В летнее трансферное окно команду покинуло ряд очень важных игроков, тем самым ослабив коллектив. Правда, было сделано ряд приобретений, среди которых стоит выделить возвращение Тимо Вернера.

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    • Перед стартом сезона «РБ Лейпциг» провел два спарринга, обыграв в них 3:1 «Саутгемптон» и уступив 0:5 «Ливерпулю». После чего он отыграл и Суперкубок Германии, где проиграл «Баварии» со счетом 3:5.

    В Бундеслиги клуб из востока Германии обо свои матча завершил вничью. Сперва он расписал гостевую мировую со «Штутгартом» 1:1, а затем дома не смог справиться с «Кельном» — 2:2.

    В прошлом чемпионате «Унион» смог дважды взять верх над «Лейпцигом» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Униона» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.64.

    «Быки» никак не могут найти еще свою игру, а «Унион» в свою очередь на своем поле очень уж неуступчив. Так что здесь рекомендуем ставить с Х на берлинцев.

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    «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» снова не сможет выиграть
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