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    Остановит ли «Эльче» «Бетис»?

    «Бетис» — «Эльче». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Испании 15 августа 2022 года

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    «Бетис» занял 5-е место в прошлом сезоне
    «Бетис» сыграет на своем поле против «Эльче» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:30 мск. «Бетис» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Августа 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Бетис»

    Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

    Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» провел в целом неудачно. В пяти из шести поединков севильцы не смогли выиграть.

    Коэффициенты матча Бетис — Эльче

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В двух товарищеских встреч коллектив потерпел поражения — от ПСВ (1:2) и «Брентфорда» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последний товарищеский матч команда выиграла. В матче с «Фиорентиной» (3:1) ей удалось забить трижды.

    «Эльче»

    «Эльче» завершила прошлый сезон испанского первенства на 13-й строчке, обеспечив себе место в элите только в последнем туре.

    Отрыв от зоны вылета команда установила в четыре балла. Тяжело поверить, что в новой кампании ей светят более выгодные позиции.

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  • 12/08/2022

    • В шести товарищеских встречах межсезонья клуб потерпел три поражения и одержал три победы.

    В своем предыдущем поединке он разгромил заштатную «Ла-Нусию» с результатом 3:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Бетис» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Эльче» «Бетис»?
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