«Бетис»
Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.
Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» провел в целом неудачно. В пяти из шести поединков севильцы не смогли выиграть.
Коэффициенты матча Бетис — Эльче
В двух товарищеских встреч коллектив потерпел поражения — от ПСВ (1:2) и «Брентфорда» (0:1).
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Последний товарищеский матч команда выиграла. В матче с «Фиорентиной» (3:1) ей удалось забить трижды.
«Эльче»
«Эльче» завершила прошлый сезон испанского первенства на 13-й строчке, обеспечив себе место в элите только в последнем туре.
Отрыв от зоны вылета команда установила в четыре балла. Тяжело поверить, что в новой кампании ей светят более выгодные позиции.
В шести товарищеских встречах межсезонья клуб потерпел три поражения и одержал три победы.
В своем предыдущем поединке он разгромил заштатную «Ла-Нусию» с результатом 3:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.