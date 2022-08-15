«Бетис» сыграет на своем поле против «Эльче» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:30 мск. «Бетис» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» провел в целом неудачно. В пяти из шести поединков севильцы не смогли выиграть.

Коэффициенты матча Бетис — Эльче 1 1.45 X 4.50 2 7.30 Ставка

В двух товарищеских встреч коллектив потерпел поражения — от ПСВ (1:2) и «Брентфорда» (0:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Последний товарищеский матч команда выиграла. В матче с «Фиорентиной» (3:1) ей удалось забить трижды.

«Эльче»

«Эльче» завершила прошлый сезон испанского первенства на 13-й строчке, обеспечив себе место в элите только в последнем туре.

Отрыв от зоны вылета команда установила в четыре балла. Тяжело поверить, что в новой кампании ей светят более выгодные позиции.

В шести товарищеских встречах межсезонья клуб потерпел три поражения и одержал три победы.

В своем предыдущем поединке он разгромил заштатную «Ла-Нусию» с результатом 3:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.