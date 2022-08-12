«Фрайбург» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 2-го тура Бундеслиги. Матч состоится 12 августа, начало — 21:30 (мск). «Фрайбург» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Черно-белые» после первого тура чемпионата Германии занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 3 очка. Впереди них на первой строчке разместилась мюнхенская «Бавария», у которой лучше разница забитых\пропущенных голов.

В первом туре Бундеслиги «Фрайбург» ездил в гости к «Аугсбургу», которого смог разгромить забив 4 безответных мяча. Стоит заметить, что все голы в этом матче «черно-белые» забили во втором тайме.

Коэффициенты матча Фрайбург — Боруссия Д 1 3.10 X 3.70 2 2.17 Ставка

До этого «Фрайбург» в дополнительное время смог обыграть «Кайзерслаутерн» со счетом 1:2 на стадии 1/32 Кубка Германии и продолжит борьбу за трофей.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Фрайбург» не проигрывает уже в трех домашних матчах подряд, 1 раз сыграв вничью и в двух поединках одержав победы.

«Боруссия Д»

«Черно-желтые» так же после первого тура чемпионата Германии имеют в своем активе 3 очка, только эта команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице.

А все из-за того, что в матче первого тура Бундеслиги против «Байера» дортмундская «Боруссия» смогла забить лишь 1 мяч в ворота соперника и одержала минимальную победу со счетом 1:0. Отметим, что единственный гол матча был забит на 10-й минуте встречи.

В 1/32 Кубка Германии «черно-желтые» смогли разгромить «Мюнхен 1860» забив три безответных гола своему сопернику и так же продолжат борьбу за трофей.

Беспроигрышная выездная серия дортмундской «Боруссии» составляет 5 матчей кряду, где во всех поединках «черно-желтые» одержали уверенные победы.

Прогноз и ставка

На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Боруссии Д» — за 2.30.

Прогноз - Встречаются два сильных соперника, которые находятся в превосходной форме. Но «Боруссия» все равно остается одной из самых сильных команд Бундеслиги, поэтому даже на чужом поле сможет забрать, такие важные, в начале чемпионата 3 очка.

Ставка - «Боруссия Д» победа за 2.30.