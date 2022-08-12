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    «Боруссия Д» заберет 3 очка в этом матче

    «Фрайбург» — «Боруссия Д». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия Д»
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    Джуд Беллингем
    «Фрайбург» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 2-го тура Бундеслиги. Матч состоится 12 августа, начало — 21:30 (мск). «Фрайбург» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Августа 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 21:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Фрайбург»

    «Черно-белые» после первого тура чемпионата Германии занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 3 очка. Впереди них на первой строчке разместилась мюнхенская «Бавария», у которой лучше разница забитых\пропущенных голов.

    В первом туре Бундеслиги «Фрайбург» ездил в гости к «Аугсбургу», которого смог разгромить забив 4 безответных мяча. Стоит заметить, что все голы в этом матче «черно-белые» забили во втором тайме.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Боруссия Д

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.17
  • Ставка
    •

    До этого «Фрайбург» в дополнительное время смог обыграть «Кайзерслаутерн» со счетом 1:2 на стадии 1/32 Кубка Германии и продолжит борьбу за трофей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Фрайбург» не проигрывает уже в трех домашних матчах подряд, 1 раз сыграв вничью и в двух поединках одержав победы.

    «Боруссия Д»

    «Черно-желтые» так же после первого тура чемпионата Германии имеют в своем активе 3 очка, только эта команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице.

    А все из-за того, что в матче первого тура Бундеслиги против «Байера» дортмундская «Боруссия» смогла забить лишь 1 мяч в ворота соперника и одержала минимальную победу со счетом 1:0. Отметим, что единственный гол матча был забит на 10-й минуте встречи.

    В 1/32 Кубка Германии «черно-желтые» смогли разгромить «Мюнхен 1860» забив три безответных гола своему сопернику и так же продолжат борьбу за трофей.

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    • Беспроигрышная выездная серия дортмундской «Боруссии» составляет 5 матчей кряду, где во всех поединках «черно-желтые» одержали уверенные победы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Боруссии Д» — за 2.30.

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    Прогноз - Встречаются два сильных соперника, которые находятся в превосходной форме. Но «Боруссия» все равно остается одной из самых сильных команд Бундеслиги, поэтому даже на чужом поле сможет забрать, такие важные, в начале чемпионата 3 очка.

    Ставка - «Боруссия Д» победа за 2.30.

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    «Фрайбург» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия Д» заберет 3 очка в этом матче
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