«Фамаликан» на своем поле сыграет против «Браги» в рамках второго тура чемпионата Португалии. Матч состоится 12 августа, начало — 22:15 (мск). «Фамаликан» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

«Бело-голубые» после первого тура чемпионата Португалии занимают 16-е место в турнирной таблице и вошли в семерку команд, которые не набрали ни одного очка.

В первом туре родного чемпионата «Фамаликан» ездил в гости к «Эшторилу», который смог их уверенно обыграть со счетом 2:0. Стоит заметить, что «бело-голубые» имели шанс забить гол, но Мильян не смог реализовать пенальти

Коэффициенты матча Фамаликан — Брага 1 3.25 X 3.45 2 2.20 Ставка

В летнее трансферное окно «Фамаликан» пополнил свой состав такими футболистами как Морейра Сильва Клаудиу, Пеле, Юссуф Зайду, Коломбатто Сантьяго, Кадиле Джуниор, Бек Оуэн и другие.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На своем поле из 5-ти последних матчей «Фамаликан» лишь 1 раз проиграл, дважды сыграв вничью и дважды одержав победы над своими соперниками.

«Брага»

«Красно-белые» в свою очередь не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и заработали всего 1 очко после первого тура чемпионата, эта команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

В первом туре чемпионата Португалии «Брага» встречалась со «Спортингом», команды трижды обменялись голами, но так и не смогли определить сильнейшего разойдясь результативной ничьей со счетом 3:3.

Этот коллектив в летнее межсезонье пополнили такие игроки как Лайнес Диего, Банза Симон, Ниакате Сику, Гомес Виктор, Зе Карлос и другие.

Из последних 5-ти выездных матчей «Брага» 2 раза потерпела поражения, а 3 раза уверенно смогла обыграть своих соперников.

Прогноз и ставка

На победу «Фамаликана» в этом матче можно поставить за 3.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Браги» — за 2.19.

Прогноз - Встречаются два коллектива, которые в первом туре не смогли одержать победы. Сейчас же каждая команда захочет заработать свои первые 3 очка. Тем более как показывает статистика очных встреч, нынешние соперники любят проводить результативные противостояния.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.