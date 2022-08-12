ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед» Сергей Юран«Химки» троицу любят. Подмосковный клуб опять уволил Юрана Пауло ДибалаСерия А: возвращение Лукаку и Погба, Дибала в Риме, новый «Наполи» и максимальная интрига
  • 09:58
    • МОК не рекомендует приглашать российских спортсменов на соревнования
  • 08:41
    • «Спартак» и Хендрикс расторгли контракт
  • 07:10
    • Рублев завершил участие на турнире в Монреале
  • 07:00
    • Медведев проиграл Кириосу во втором круге турнира в Монреале
  • 23:53
    • Голы Алабы и Бензема принесли «Реалу» Суперкубок УЕФА
    Все новости спорта

    Ожидается результативный поединок

    «Фамаликан» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Португалии, 12 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикардо Орта
    «Фамаликан» на своем поле сыграет против «Браги» в рамках второго тура чемпионата Португалии. Матч состоится 12 августа, начало — 22:15 (мск). «Фамаликан» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 12 Августа 2022 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 22:15 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Фамаликан»

    «Бело-голубые» после первого тура чемпионата Португалии занимают 16-е место в турнирной таблице и вошли в семерку команд, которые не набрали ни одного очка.

    В первом туре родного чемпионата «Фамаликан» ездил в гости к «Эшторилу», который смог их уверенно обыграть со счетом 2:0. Стоит заметить, что «бело-голубые» имели шанс забить гол, но Мильян не смог реализовать пенальти

    Коэффициенты матча Фамаликан — Брага

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В летнее трансферное окно «Фамаликан» пополнил свой состав такими футболистами как Морейра Сильва Клаудиу, Пеле, Юссуф Зайду, Коломбатто Сантьяго, Кадиле Джуниор, Бек Оуэн и другие.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На своем поле из 5-ти последних матчей «Фамаликан» лишь 1 раз проиграл, дважды сыграв вничью и дважды одержав победы над своими соперниками.

    «Брага»

    «Красно-белые» в свою очередь не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и заработали всего 1 очко после первого тура чемпионата, эта команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

    В первом туре чемпионата Португалии «Брага» встречалась со «Спортингом», команды трижды обменялись голами, но так и не смогли определить сильнейшего разойдясь результативной ничьей со счетом 3:3.

    Этот коллектив в летнее межсезонье пополнили такие игроки как Лайнес Диего, Банза Симон, Ниакате Сику, Гомес Виктор, Зе Карлос и другие.

  • Сенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ
  • Английская Премьер-лига стала еще лучше, особенно если судить по этим выступлениям
  • 09/08/2022

    • Из последних 5-ти выездных матчей «Брага» 2 раза потерпела поражения, а 3 раза уверенно смогла обыграть своих соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фамаликана» в этом матче можно поставить за 3.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Браги» — за 2.19.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - Встречаются два коллектива, которые в первом туре не смогли одержать победы. Сейчас же каждая команда захочет заработать свои первые 3 очка. Тем более как показывает статистика очных встреч, нынешние соперники любят проводить результативные противостояния.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Кызылжар — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тобол — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Руд — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ХИК — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ракув — Спартак Трнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.82
  • Прогноз на матч Клуж — Шахтёр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Вадуц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Базель — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Твенте — Чукарички
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Цюрих — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Петрокуб — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Словацко — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Университатя Крайова — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фамаликан» — «Брага»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный поединок
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры