«Рапид»
Австрийский клуб уступил в первом матче 3-го раунда Лиги конференций против «Нефтчи» (1:2). Однако компенсированное время позволило «Рапиду» вернуться в борьбу за путёвку в плей-офф еврокубка.
«Рапид» сократил отставание до минимального аж на 95-й минуте поединка. Сделал это австрийский нападающий Гвидо Бургшталлер.
Коэффициенты матча Рапид Вена — Нефтчи
На предыдущей стадии отбора ЛК «зелёно-белые» преодолели сопротивление со стороны польской «Лехии» (2:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Австрии «Рапид» умудрился потерять 2 очка, которых может недосчитаться к концу сезона. В 3-м туре, который прошёл 7 августа, футболисты «Рапида» разошлись миром с командой «Аустрия Лустенау» (1:1).
После трёх игровых дней «Рапид» делит первое место с ФК ЛАСК. Оба клуба набрали по 7 очков.
«Нефтчи»
«Нефтяники» хорошо провели встречу с «Рапидом», хоть азербайджанский коллектив и позволил сопернику сократить отставание в счёте. В составе «Нефтчи» в матче Лиги конференций отличились Атас Ябер и Кеннет Сайеф.
Во 2-м раунде еврокубка серебряный призер азербайджанского первенства сотворил камбэк.
После поражения от кипрского «Ариса» в первом мачте (0:2), «Нефтчи» взял реванш в ответке со счётом 3:0.
«Нефтчи» или «Рапид»? Победитель сыграет в плей-офф. В 4-м квалификационном раунде лучший клуб нашей пары встретится с лучшим клубом дуэли «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Коньяспор» (Турция).
Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. В матче 1-го тура «Нефтчи» в гостях одержал минимальную победу над клубом «Интер» Баку (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Рапида» — за 1.38.
Прогноз — «Нефтчи» едет в Австрию с преимуществом в 1 мяч. Команды могут устроить яркое спортивное шоу — сыграть в открытый футбол. Может быть забито несколько голов. «Нефтчи» скорее всего не позволит игрокам «Рапида» себя обыграть.
Ставка — «Нефтчи» не проиграет с коэффициентом 2.88