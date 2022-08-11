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    Соперники сыграют в открытый футбол?

    «Рапид» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Нефтчи»
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    Фрагмент матча «Нефтчи» — «Рапид»
    В четверг, 11 августа «Рапид» в домашних стенах сыграет против «Нефтчи» в рамках ответного поединка 3-го раунда Лиги конференций. Начало матча — в 21:30. «Рапид» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Рапид Вена
  • Вена
    •  Рапид Вена 21:30 Нефтчи Нефтчи
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Рапид»

    Австрийский клуб уступил в первом матче 3-го раунда Лиги конференций против «Нефтчи» (1:2). Однако компенсированное время позволило «Рапиду» вернуться в борьбу за путёвку в плей-офф еврокубка.

    «Рапид» сократил отставание до минимального аж на 95-й минуте поединка. Сделал это австрийский нападающий Гвидо Бургшталлер.

    Коэффициенты матча Рапид Вена — Нефтчи

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    На предыдущей стадии отбора ЛК «зелёно-белые» преодолели сопротивление со стороны польской «Лехии» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Австрии «Рапид» умудрился потерять 2 очка, которых может недосчитаться к концу сезона. В 3-м туре, который прошёл 7 августа, футболисты «Рапида» разошлись миром с командой «Аустрия Лустенау» (1:1).

    После трёх игровых дней «Рапид» делит первое место с ФК ЛАСК. Оба клуба набрали по 7 очков.

    «Нефтчи»

    «Нефтяники» хорошо провели встречу с «Рапидом», хоть азербайджанский коллектив и позволил сопернику сократить отставание в счёте. В составе «Нефтчи» в матче Лиги конференций отличились Атас Ябер и Кеннет Сайеф.

    Во 2-м раунде еврокубка серебряный призер азербайджанского первенства сотворил камбэк.

    После поражения от кипрского «Ариса» в первом мачте (0:2), «Нефтчи» взял реванш в ответке со счётом 3:0.

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  • 08/08/2022

    • «Нефтчи» или «Рапид»? Победитель сыграет в плей-офф. В 4-м квалификационном раунде лучший клуб нашей пары встретится с лучшим клубом дуэли «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Коньяспор» (Турция).

    Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. В матче 1-го тура «Нефтчи» в гостях одержал минимальную победу над клубом «Интер» Баку (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Рапида» — за 1.38.

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    Прогноз — «Нефтчи» едет в Австрию с преимуществом в 1 мяч. Команды могут устроить яркое спортивное шоу — сыграть в открытый футбол. Может быть забито несколько голов. «Нефтчи» скорее всего не позволит игрокам «Рапида» себя обыграть.

    Ставка — «Нефтчи» не проиграет с коэффициентом 2.88

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    «Рапид» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в открытый футбол?
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