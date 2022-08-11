В четверг, 11 августа «Рапид» в домашних стенах сыграет против «Нефтчи» в рамках ответного поединка 3-го раунда Лиги конференций. Начало матча — в 21:30. «Рапид» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид»

Австрийский клуб уступил в первом матче 3-го раунда Лиги конференций против «Нефтчи» (1:2). Однако компенсированное время позволило «Рапиду» вернуться в борьбу за путёвку в плей-офф еврокубка.

«Рапид» сократил отставание до минимального аж на 95-й минуте поединка. Сделал это австрийский нападающий Гвидо Бургшталлер.

Коэффициенты матча Рапид Вена — Нефтчи 1 1.40 X 4.70 2 8.00 Ставка

На предыдущей стадии отбора ЛК «зелёно-белые» преодолели сопротивление со стороны польской «Лехии» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Австрии «Рапид» умудрился потерять 2 очка, которых может недосчитаться к концу сезона. В 3-м туре, который прошёл 7 августа, футболисты «Рапида» разошлись миром с командой «Аустрия Лустенау» (1:1).

После трёх игровых дней «Рапид» делит первое место с ФК ЛАСК. Оба клуба набрали по 7 очков.

«Нефтчи»

«Нефтяники» хорошо провели встречу с «Рапидом», хоть азербайджанский коллектив и позволил сопернику сократить отставание в счёте. В составе «Нефтчи» в матче Лиги конференций отличились Атас Ябер и Кеннет Сайеф.

Во 2-м раунде еврокубка серебряный призер азербайджанского первенства сотворил камбэк.

После поражения от кипрского «Ариса» в первом мачте (0:2), «Нефтчи» взял реванш в ответке со счётом 3:0.

«Нефтчи» или «Рапид»? Победитель сыграет в плей-офф. В 4-м квалификационном раунде лучший клуб нашей пары встретится с лучшим клубом дуэли «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Коньяспор» (Турция).

Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. В матче 1-го тура «Нефтчи» в гостях одержал минимальную победу над клубом «Интер» Баку (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтчи» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Рапида» — за 1.38.

Прогноз — «Нефтчи» едет в Австрию с преимуществом в 1 мяч. Команды могут устроить яркое спортивное шоу — сыграть в открытый футбол. Может быть забито несколько голов. «Нефтчи» скорее всего не позволит игрокам «Рапида» себя обыграть.

Ставка — «Нефтчи» не проиграет с коэффициентом 2.88