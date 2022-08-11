«Арис»
В первом матче «Арис» потерпел на выезде поражение с результатом 0:2, поэтому ему будет сложно отыграться дома.
Клуб в прошедшем чемпионате Греции финишировал на третьей позиции, что позволило команде взять старт со второго раунда квалификации Лиги конференций.
И на данном этапе клуб из города Салоники легко справился с белорусским «Гомелем», решив исход данного противостояния в первой игре на своем поле, разгромив соперника 5:1, в гостях виктория была скромнее — 2:1.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Арис» еще не проводил матчей внутреннего первенства, так как чемпионат Греции стартует позже. Единственные официальные поединки у него были только в ЛК.
«Маккаби» Тель-Авив
В прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива завоевал бронзовые награды израильского чемпионата, что позволило ему стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.
И там столичный коллектив не имел проблем с азербайджанской «Зирой». В данном противостоянии все было решено еще в первого гостевом матче, где израильтяне выиграли 3:0, после чего позволили себе расслабиться дома — 0:0.
На евроарене «Маккаби» особыми достижениями похвастаться не может, но в минувшем евросезоне клуб был остановлен только на стадии 1/16 финала Лиги конференций.
Помимо матчей ЛК, израильтяне провели еще только один официальный матч — в финале местного Кубка Тото они пенальти уступили «Нетанье», сыграв в основное время 0:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.