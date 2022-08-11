В четверг, 11 августа «Арис» встретится с «Маккаби» Тель-Авив в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00. «Арис» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

В первом матче «Арис» потерпел на выезде поражение с результатом 0:2, поэтому ему будет сложно отыграться дома.

Клуб в прошедшем чемпионате Греции финишировал на третьей позиции, что позволило команде взять старт со второго раунда квалификации Лиги конференций.

И на данном этапе клуб из города Салоники легко справился с белорусским «Гомелем», решив исход данного противостояния в первой игре на своем поле, разгромив соперника 5:1, в гостях виктория была скромнее — 2:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Арис» еще не проводил матчей внутреннего первенства, так как чемпионат Греции стартует позже. Единственные официальные поединки у него были только в ЛК.

«Маккаби» Тель-Авив

В прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива завоевал бронзовые награды израильского чемпионата, что позволило ему стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.

И там столичный коллектив не имел проблем с азербайджанской «Зирой». В данном противостоянии все было решено еще в первого гостевом матче, где израильтяне выиграли 3:0, после чего позволили себе расслабиться дома — 0:0.

На евроарене «Маккаби» особыми достижениями похвастаться не может, но в минувшем евросезоне клуб был остановлен только на стадии 1/16 финала Лиги конференций.

Помимо матчей ЛК, израильтяне провели еще только один официальный матч — в финале местного Кубка Тото они пенальти уступили «Нетанье», сыграв в основное время 0:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.