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    Есть ли у «Ариса» шансы против «Маккаби» Тель-Авив?

    «Арис» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Арис» проиграл в первом матче
    В четверг, 11 августа «Арис» встретится с «Маккаби» Тель-Авив в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00. «Арис» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Арис Салоники
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  • Лига конференций. Квалификация
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    «Арис»

    В первом матче «Арис» потерпел на выезде поражение с результатом 0:2, поэтому ему будет сложно отыграться дома.

    Клуб в прошедшем чемпионате Греции финишировал на третьей позиции, что позволило команде взять старт со второго раунда квалификации Лиги конференций.

    И на данном этапе клуб из города Салоники легко справился с белорусским «Гомелем», решив исход данного противостояния в первой игре на своем поле, разгромив соперника 5:1, в гостях виктория была скромнее — 2:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Арис» еще не проводил матчей внутреннего первенства, так как чемпионат Греции стартует позже. Единственные официальные поединки у него были только в ЛК.

    «Маккаби» Тель-Авив

    В прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива завоевал бронзовые награды израильского чемпионата, что позволило ему стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.

    И там столичный коллектив не имел проблем с азербайджанской «Зирой». В данном противостоянии все было решено еще в первого гостевом матче, где израильтяне выиграли 3:0, после чего позволили себе расслабиться дома — 0:0.

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    • На евроарене «Маккаби» особыми достижениями похвастаться не может, но в минувшем евросезоне клуб был остановлен только на стадии 1/16 финала Лиги конференций.

    Помимо матчей ЛК, израильтяне провели еще только один официальный матч — в финале местного Кубка Тото они пенальти уступили «Нетанье», сыграв в основное время 0:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Арис» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Ариса» шансы против «Маккаби» Тель-Авив?
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