10 августа в ответном поединке 1/4 финала Кубка Либертадорес сыграют две бразильские команды — «Фламенго» и «Коринтианс». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

В первом матче противостояния «Фламенго» переиграл «Коринтианс» на его поле не только по счету (2:0), но и по игре.

Вообще же «стервятники» очень сильно выступают в этом розыгрыше Кубка Либертадорес, выиграв восемь из девяти проведенных игр при одном мировом исходе.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Рио-де-Жанейро добрался до финала главного кубка континента, но там он проиграл соотечественникам из «Палмейраса», пропустив решающий гол в овертайме.

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К данной же игре «Фламенго» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой добыл семь побед. Накануне коллектив обыграл 2:0 «Сан-Паулу» в рамках чемпионата Бразилии, где он идет сейчас пятым.

«Коринтианс»

«Коринтианс» сравнительно легко преодолел групповую стадию данного турнира, финишировав первым в своем квартете, дважды победив при трех мировых и одном фиаско.

На стадии 1/8 финала «всемогущие» прошли аргентинский «Бока Хуниорс», дважды сыграв с ней вничью со счетом 0:0, и победив соперника только в серии послематчевых пенальти.

В чемпионате Бразилии «Коринтианс» идет среди лидеров. После первой половины пути он находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть баллов. Правда, в последнее время команда выступает не ахти, проиграв четыре игры из восьми.

Стоит отметить, что в шести из семи последних очных встреч этих клубов сильнее был «Фламенго». И только раз в этот период виктория была на стороне «Коринтианса».

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Коринтианс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.47, победа «Коринтианса» — 7.20, ничья — 4.14.

Проход: «Фламенго» — 1.04; «Коринтианса» — 15.00.

В данной паре, по сути, уже известен победитель. Так что «стервятники» вполне могут расслабиться и не выиграть в данной встрече.