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    «Тигре» обыграет команду Тевеса?

    «Тигре» — «Росарио Сентраль». Прогноз (к. 2.18) и ставки на чемпионат Аргентины 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Росарио Сентраль»
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    «Тигре» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Тигре» сыграет на своем поле против «Росарио Сентраль» в рамках 12-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 9 августа, начало — в 02:00 мск. «Тигре» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 09 Августа 2022 года
    Тигре
  • Аргентина. Примера
    •  Тигре 02:00 Росарио Сентраль Росарио Сентраль
  • Росарио
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    «Тигре»

    «Тигре» занимает 20-е место в таблице аргентинской Примеры после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    «Тигре» ярко провел два предыдущих матча. В первом клуб из Виктории разгромила на своем поле «Платенсе» (3:0), а во втором сыграл вничью с «Расингом» (3:3).

    Кроме того, в июле «Тигре» сыграл еще четыре матча, в которых набрал четыре очка.

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Тигре» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    Также интересно, что команда Диего Мартинеса ни разу не пропускала только в одном из семи предыдущих матчей.

    «Росарио Сентраль»

    «Росарио Сентраль» находится на 19-й строчке, набрав в 11-ти матчах 14 очков.

    Несколько дней назад «Росарио Сентраль» вылетел из Кубка Аргентины, проиграв в серии пенальти «Кильмесу».

    А перед этим команда Карлоса Тевеса неожиданно уступила на своем поле «Сентраль Кордове», при этом пропустив три мяча.

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    Но до этого «Росарио Сентраль» набрал десять очков в четырех матчах.

    «Росарио Сентраль» проиграл семь из девяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Тигре» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Росарио Сентраль» — за 4.70.

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    Пожалуй, в данном случае лучше воздержаться от ставок на исход. Как ни крути, а явного фаворита здесь нет.

    Ставка — обе команды забьют за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.18.

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    «Тигре» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Тигре» обыграет команду Тевеса?
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