«Тигре»
«Тигре» занимает 20-е место в таблице аргентинской Примеры после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.
«Тигре» ярко провел два предыдущих матча. В первом клуб из Виктории разгромила на своем поле «Платенсе» (3:0), а во втором сыграл вничью с «Расингом» (3:3).
Кроме того, в июле «Тигре» сыграл еще четыре матча, в которых набрал четыре очка.
В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Тигре» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле.
Также интересно, что команда Диего Мартинеса ни разу не пропускала только в одном из семи предыдущих матчей.
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» находится на 19-й строчке, набрав в 11-ти матчах 14 очков.
Несколько дней назад «Росарио Сентраль» вылетел из Кубка Аргентины, проиграв в серии пенальти «Кильмесу».
А перед этим команда Карлоса Тевеса неожиданно уступила на своем поле «Сентраль Кордове», при этом пропустив три мяча.
Но до этого «Росарио Сентраль» набрал десять очков в четырех матчах.
«Росарио Сентраль» проиграл семь из девяти предыдущих матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На «Тигре» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Росарио Сентраль» — за 4.70.
Пожалуй, в данном случае лучше воздержаться от ставок на исход. Как ни крути, а явного фаворита здесь нет.
Ставка — обе команды забьют за 2.02.
Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.18.