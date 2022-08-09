«Тигре» сыграет на своем поле против «Росарио Сентраль» в рамках 12-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 9 августа, начало — в 02:00 мск. «Тигре» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тигре»

«Тигре» занимает 20-е место в таблице аргентинской Примеры после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

«Тигре» ярко провел два предыдущих матча. В первом клуб из Виктории разгромила на своем поле «Платенсе» (3:0), а во втором сыграл вничью с «Расингом» (3:3).

Кроме того, в июле «Тигре» сыграл еще четыре матча, в которых набрал четыре очка.

В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Тигре» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на своем поле.

Также интересно, что команда Диего Мартинеса ни разу не пропускала только в одном из семи предыдущих матчей.

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» находится на 19-й строчке, набрав в 11-ти матчах 14 очков.

Несколько дней назад «Росарио Сентраль» вылетел из Кубка Аргентины, проиграв в серии пенальти «Кильмесу».

А перед этим команда Карлоса Тевеса неожиданно уступила на своем поле «Сентраль Кордове», при этом пропустив три мяча.

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Но до этого «Росарио Сентраль» набрал десять очков в четырех матчах.

«Росарио Сентраль» проиграл семь из девяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Тигре» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Росарио Сентраль» — за 4.70.

Пожалуй, в данном случае лучше воздержаться от ставок на исход. Как ни крути, а явного фаворита здесь нет.

Ставка — обе команды забьют за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.18.