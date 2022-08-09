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    Отыграется ли «Юнион Сент-Жиллуа» против «Рейнджерс»?

    «Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуа». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуа»
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    «Юнион Сент-Жиллуа» выиграл первый матч
    «Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Юнион Сент-Жиллуа» в рамках ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 21:45 Юнион Юнион
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Рейнджерс»

    Повторить успех прошлых лет и стать чемпионом Шотландии хозяевам не удалось. Однако коллектив далеко зашел в кубковых соревнованиях.

    В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал победителем Кубка Шотландии. Также глазвегианцы сыграли в финале Лиги Европы, но в серии пенальти проиграли «Айнтрахту».

    Клуб победил «Ливингстон» (2:1) в стартовом туре шотландской Премьер-лиги, после чего во втором туре обыграл «Килмарнок» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке коллектив уступила на выезде 0:2, поэтому для выхода в следующий круг должен выиграть с разницей в два гола.

    «Юнион Сент-Жиллуа»

    «Юнион Сент-Жиллуа» занял второе место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступает в Лиге чемпионов.

    В новом сезоне своего первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) она переиграла «Шарлеруа» (1:0) и уступила «Мехелена» (0:3).

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    • До старта официальных матчей коллектив провел шесть товарищеских встреч.

    В них коллектив трижды выиграл и трижды сыграл вничью. С учетом всех поединков команда не знает поражений восемь игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Юнион Сент-Жиллуа» против «Рейнджерс»?
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