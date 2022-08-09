«Рейнджерс»
Повторить успех прошлых лет и стать чемпионом Шотландии хозяевам не удалось. Однако коллектив далеко зашел в кубковых соревнованиях.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал победителем Кубка Шотландии. Также глазвегианцы сыграли в финале Лиги Европы, но в серии пенальти проиграли «Айнтрахту».
Клуб победил «Ливингстон» (2:1) в стартовом туре шотландской Премьер-лиги, после чего во втором туре обыграл «Килмарнок» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке коллектив уступила на выезде 0:2, поэтому для выхода в следующий круг должен выиграть с разницей в два гола.
«Юнион Сент-Жиллуа»
«Юнион Сент-Жиллуа» занял второе место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступает в Лиге чемпионов.
В новом сезоне своего первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) она переиграла «Шарлеруа» (1:0) и уступила «Мехелена» (0:3).
До старта официальных матчей коллектив провел шесть товарищеских встреч.
В них коллектив трижды выиграл и трижды сыграл вничью. С учетом всех поединков команда не знает поражений восемь игр.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.