«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» нынешний сезон привычно проводит в Чемпионшипе. При этом команда является крепким середняком.
Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Кардифф Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Портсмут
В своем последнем матче команда потерпела поражение. «Кардифф Сити» на выезде уступил «Редингу» (2:1).
Поединки с «Портсмутом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков «Кардифф Сити» выиграл трижды при двух паритетах.
«Портсмут»
«Портсмут» выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.
Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками.
В своем последнем поединке «Портсмут» потерял два очка. Сухая ничья с «Линкольном» явно не принесла радости.
И это притом, что стартовала команда с настоящей голевой перестрелки. Выездная встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась ничьей (3:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кардифф Сити» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Портсмут» — за 3.10.
«Кардифф Сити»
«Портсмут» пока только находит свою игру.
Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кардифф Сити» с коэффициентом 2.10.