«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Портсмутом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Кардифф Сити» — «Портсмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» нынешний сезон привычно проводит в Чемпионшипе. При этом команда является крепким середняком.

Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Кардифф Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Портсмут 1 2.05 X 3.55 2 3.20 Ставка

В своем последнем матче команда потерпела поражение. «Кардифф Сити» на выезде уступил «Редингу» (2:1).

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Поединки с «Портсмутом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков «Кардифф Сити» выиграл трижды при двух паритетах.

«Портсмут»

«Портсмут» выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.

Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками.

В своем последнем поединке «Портсмут» потерял два очка. Сухая ничья с «Линкольном» явно не принесла радости.

И это притом, что стартовала команда с настоящей голевой перестрелки. Выездная встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась ничьей (3:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кардифф Сити» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Портсмут» — за 3.10.

«Кардифф Сити» традиционно успешно играет против «Портсмута» .

«Портсмут» пока только находит свою игру.

Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кардифф Сити» с коэффициентом 2.10.