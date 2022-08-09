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    «Кардифф Сити» одолеет «Портсмут»

    «Кардифф Сити» — «Портсмут». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок английской лиги, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Портсмут»
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    Кертис Нельсон
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Портсмутом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Кардифф Сити» — «Портсмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Августа 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Кардифф Сити 21:45 Портсмут Портсмут
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» нынешний сезон привычно проводит в Чемпионшипе. При этом команда является крепким середняком.

    Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Кардифф Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Портсмут

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда потерпела поражение. «Кардифф Сити» на выезде уступил «Редингу» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Портсмутом» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних поединков «Кардифф Сити» выиграл трижды при двух паритетах.

    «Портсмут»

    «Портсмут» выступает в третьей по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда наверняка будет претендовать на выход в Чемпионшип.

    Правда, «Портсмут» начал новый сезон не столь удачно. В двух турах команда смогла разжиться лишь двумя очками.

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    • В своем последнем поединке «Портсмут» потерял два очка. Сухая ничья с «Линкольном» явно не принесла радости.

    И это притом, что стартовала команда с настоящей голевой перестрелки. Выездная встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась ничьей (3:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кардифф Сити» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Портсмут» — за 3.10.

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    «Кардифф Сити» традиционно успешно играет против «Портсмута».

    «Портсмут» пока только находит свою игру.

    Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кардифф Сити» с коэффициентом 2.10.

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    «Кардифф Сити» — «Портсмут»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Кардифф Сити» одолеет «Портсмут»
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