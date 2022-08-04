РФШ
Действующий чемпион Латвии еврокубковый сезон начал с квалификации Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде рижская футбольная школа играла против чемпиона Финляндии — ХИКа.
Первый матч в гостях футболисты РФШ проиграли с минимальным счётом (0:1). В ответной встрече латвийский коллектив смог восстановить равновесие на табло — победа с результатом 2:1.
Исход противостояния решила серия пенальти. Лотерею чемпионы Латвии проиграли (4:5 — поражение РФШ). Команда в итоге перешла в 3 стадию отбора Лиги конференций.
Все прогнозы на Лигу конференций
30 июля РФШ провела матч в рамках 23-го тура национального чемпионата. Домашний поединок против ФК «Тукумс-2000» завершился победой чемпионов (2:0). Таким образом РФШ продолжает погоню за лидером — «Валмиерой».
«Хибернианс»
Чемпион Мальты также стартовал в еврокубках с 1-го раунда Лиги чемпионов. На этой стадии «Хибернианс» играл с чемпионом Ирландии — командой «Шэмрок Роверс».
Первый поединок, который прошёл в гостях, завершился победой ирландской команды (3:0). Во второй встрече мальтийский коллектив смог отстоять свои ворота на ноль, но и не забил (0:0).
Из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Итог дуэли для «Хибернианс». Во 2-м раунде мальтйцы переиграли эстонскую «Левадию» (4:3).
Новый сезон в чемпионате начнётся 20-го августа. «Хибернианс» стартовую игру проведет на выезде против «Валетты».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу РФШ за 1.57, на ничью за 3.60, а на «Хибернианс» — за 5.55
РФШ — фаворит пары. Есть вероятность, что чемпион Латвии сыграет результативно в атаке в этом поединке.
«Хибернианс» тоже может отличиться. В среднем за игру мальтйская команда забивает 1 гол.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.92