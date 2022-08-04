Рижская футбольная школа сыграет на своём поле с мальтийским клубом «Хибернианс» в рамках первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 4 августа. Начало — в 19:00 по мск. РФШ — «Хибернианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ

Действующий чемпион Латвии еврокубковый сезон начал с квалификации Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде рижская футбольная школа играла против чемпиона Финляндии — ХИКа.

Первый матч в гостях футболисты РФШ проиграли с минимальным счётом (0:1). В ответной встрече латвийский коллектив смог восстановить равновесие на табло — победа с результатом 2:1.

Исход противостояния решила серия пенальти. Лотерею чемпионы Латвии проиграли (4:5 — поражение РФШ). Команда в итоге перешла в 3 стадию отбора Лиги конференций.

Все прогнозы на Лигу конференций

30 июля РФШ провела матч в рамках 23-го тура национального чемпионата. Домашний поединок против ФК «Тукумс-2000» завершился победой чемпионов (2:0). Таким образом РФШ продолжает погоню за лидером — «Валмиерой».

«Хибернианс»

Чемпион Мальты также стартовал в еврокубках с 1-го раунда Лиги чемпионов. На этой стадии «Хибернианс» играл с чемпионом Ирландии — командой «Шэмрок Роверс».

Первый поединок, который прошёл в гостях, завершился победой ирландской команды (3:0). Во второй встрече мальтийский коллектив смог отстоять свои ворота на ноль, но и не забил (0:0).

Из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Итог дуэли для «Хибернианс». Во 2-м раунде мальтйцы переиграли эстонскую «Левадию» (4:3).

Новый сезон в чемпионате начнётся 20-го августа. «Хибернианс» стартовую игру проведет на выезде против «Валетты».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу РФШ за 1.57, на ничью за 3.60, а на «Хибернианс» — за 5.55

РФШ — фаворит пары. Есть вероятность, что чемпион Латвии сыграет результативно в атаке в этом поединке.

«Хибернианс» тоже может отличиться. В среднем за игру мальтйская команда забивает 1 гол.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.92