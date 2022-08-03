В матче 3-го раунда Лиги конференций «Рига» встретится с португальской командой «Жил Висенте». Игра пройдёт в Латвии и начнётся — в 20:00 (мск). «Рига» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

«Рига» стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На этой стадии квалификации латвийский клуб не встретил сопротивления со стороны «Дерри Сити».

Ирландский коллектив дважды уступил рижским футболистам. Общий счёт двухматчевой дуэли — 4:0 в пользу «Риги».

Коэффициенты матча Рига — Жил Висенте 1 3.90 X 3.65 2 1.92 Ставка

В следующем раунде четвертая команда Латвии переиграла словацкую команду «Ружомберок» (5:1). Таким образом ФК «Рига» смогла пройти половину пути в отборочном цикле.

Напомним, в летнее межсезонье команду пополнил экс-футболист «Шерифа» — Дуланто. Перуанский защитник крепко закрепился в стартовом составе «Риги».

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно проходит чемпионат Латвии. В регулярном первенстве «Рига» идёт на 3-м месте и продолжает погоню за лидерами РФШ и «Валмиерой». Ближайший матч на внутренней арене «Рига» проведёт дома 7 августа против «Метта/ЛУ».

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» только вступает в новый сезон. В еврокубках команда стартует с 3-го отборочного раунда, во многом благодаря рейтингу Португалии. Футбольная ассоциация этой страны в УЕФА занимает 7 место.

«Петухи» в прошлом сезоне португальского чемпионата заняли 5 место. Выше только гранды: «Порту», «Спортинг», «Бенфика» и «Брага».

За сезон «Жил Висенте» провёл 34 матча: 13 побед, 12 ничьих и 9 поражений. Итог — команда завовевала путёвку в Лигу конференций.

Впереди старт сезона в чемпионате Португалии. Первый тур запланирован на 8 августа. В дебютной игре «регулярки» «Жил Висенте» дома примет «Пасуш де Феррейра».

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Риги» можно поставить за 4.62. На ничью — за 3.70. А успех «Жил Висенте» оценивается в 1.78.

«Рига» известна в этом розыгрыше Лиги конференций успешной обороной. 7 забито мячей и всего 1 пропущенный.

«Жил Висенте» — в настоящее время является «темной лошадкой». Но то что клуб представляет португальский чемпионат, уже о многом говорит. Скорее всего коллектив из Португалии сможет сломить защиту соперника.

Наши прогноз и ставка — победа «Жил Висенте» с коэффициентом 1.78