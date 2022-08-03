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    Взломают ли португальцы защиту соперника?

    «Рига» — «Жил Висенте». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Жил Висенте»
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    «Рига»
    В матче 3-го раунда Лиги конференций «Рига» встретится с португальской командой «Жил Висенте». Игра пройдёт в Латвии и начнётся — в 20:00 (мск). «Рига» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2022 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 20:00 Жил Висенте Жил Висенте
  • Барселуш
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    «Рига»

    «Рига» стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На этой стадии квалификации латвийский клуб не встретил сопротивления со стороны «Дерри Сити».

    Ирландский коллектив дважды уступил рижским футболистам. Общий счёт двухматчевой дуэли — 4:0 в пользу «Риги».

    Коэффициенты матча Рига — Жил Висенте

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.92
  • Ставка
    •

    В следующем раунде четвертая команда Латвии переиграла словацкую команду «Ружомберок» (5:1). Таким образом ФК «Рига» смогла пройти половину пути в отборочном цикле.

    Напомним, в летнее межсезонье команду пополнил экс-футболист «Шерифа» — Дуланто. Перуанский защитник крепко закрепился в стартовом составе «Риги».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно проходит чемпионат Латвии. В регулярном первенстве «Рига» идёт на 3-м месте и продолжает погоню за лидерами РФШ и «Валмиерой». Ближайший матч на внутренней арене «Рига» проведёт дома 7 августа против «Метта/ЛУ».

    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» только вступает в новый сезон. В еврокубках команда стартует с 3-го отборочного раунда, во многом благодаря рейтингу Португалии. Футбольная ассоциация этой страны в УЕФА занимает 7 место.

    «Петухи» в прошлом сезоне португальского чемпионата заняли 5 место. Выше только гранды: «Порту», «Спортинг», «Бенфика» и «Брага».

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    • За сезон «Жил Висенте» провёл 34 матча: 13 побед, 12 ничьих и 9 поражений. Итог — команда завовевала путёвку в Лигу конференций.

    Впереди старт сезона в чемпионате Португалии. Первый тур запланирован на 8 августа. В дебютной игре «регулярки» «Жил Висенте» дома примет «Пасуш де Феррейра».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Риги» можно поставить за 4.62. На ничью — за 3.70. А успех «Жил Висенте» оценивается в 1.78.

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    «Рига» известна в этом розыгрыше Лиги конференций успешной обороной. 7 забито мячей и всего 1 пропущенный.

    «Жил Висенте» — в настоящее время является «темной лошадкой». Но то что клуб представляет португальский чемпионат, уже о многом говорит. Скорее всего коллектив из Португалии сможет сломить защиту соперника.

    Наши прогноз и ставка — победа «Жил Висенте» с коэффициентом 1.78

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    «Рига» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Взломают ли португальцы защиту соперника?
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