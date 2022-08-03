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    Долгожданная реабилитация ФКСБ?!

    ДАК — ФКСБ. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2022 года

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    Флоринел Коман
    ДАК сыграет на своем поле с ФКСБ в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. ДАК — ФКСБ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2022 года
    ДАК 1904
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ДАК 1904 21:30 Стяуа Стяуа
  • Лига конференций. Квалификация
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    ДАК

    Эта команда в своем чемпионате стартовала на своем уровне. Сейчас ДАК находится на 1 месте в таблице, набрав 7 очков в трех матчах.

    В минувшем туре команда добыла три пункта. Дома был элегантно переигран «Злате-Моравце» (3:0).

    Отметим неплохие кондиции Николы Крстовича. Черногорский форвард в трех матчах чемпионата Словакии отличился уже тремя голами.

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    В двух последних матчах ДАК добыл победы. Причем в обоих не пропустил в свои ворота, забив 5 мячей.

    ФКСБ

    Румынский клуб провалил старт сезона. В своем чемпионате ФКСБ набрал только 2 очка в трех матчах.

    Вот и в минувшем туре команда потеряла два очка. Дома ФКСБ не сумел переиграть «Университатю Крайова 1948» (1:1).

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    • ФКСБ испытывает трудности с реализацией. В трех матчах чемпионата Румынии команда забила всего 2 мяча.

    Наверняка в этом поединке ФКСБ постарается реабилитироваться за последние неудачи. Да и мотивация на еврокубки будет серьезной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ФКСБ за 2.30, на ничью за 3.40, а на ДАК — за 2.80.

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    ДАК наверняка будет активно идти вперед.

    ФКСБ мотивирован улучить свою атакующую статистику.

    ФКСБ по составу выглядит сильнее словаков. Наши прогноз и ставка — Победа ФКСБ с коэффициентом 2.30.

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    ДАК — ФКСБ: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная реабилитация ФКСБ?!
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