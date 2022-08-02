«Ульсан»
В прошлом сезоне двукратный чемпион Кореи и победитель Лиги чемпионов АФК третий год подряд финишировал на втором месте в национальном первентстве, а в еврокубке вылетел в полуфинале.
В этом сезоне подопечные Хон Мён Бо с 50 очками лидируют в регулярном чемпионате, на 5 баллов обгоняя действующего чемпиона «Чонбук Хендай Моторс». Разница мячей 35-20.
«Ульсан»находится в прекрасной форме, что подтверждает ее четырехматчевая серия без поражений после неудачи с «Пхохан Стилерс» (1:2).
В этих поединках команда одержала три победы, а также в одном случае сыграла вничью.
«Сеул»
«Сеул» с 29 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице. Шестой строке он уступает по дополнительным показателям, так что вполне способен пробиться в финальную шестерку.
Столичный коллектив смог добыть только семь викторий за 23 проведенных поединков, восемь встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, забил 29 мячей, а пропустил на гол меньше.
Команда также пребывает в неплохой форме после двух побед кряду с одинаковым результатом 2:1 — над «Тэгу» и «Пхохан Стилерс».
Эти успехи пришли на смену трехматчевой серии без побед, где два последних поединка были проиграны клубом.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Ульсан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.