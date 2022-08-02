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    Прервет ли «Сеул» безвыигрышную серию «Ульсана»?

    «Ульсан» — «Сеул». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Южная Корея К-Лига 1, 2 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Ульсан» — «Сеул»
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    «Ульсан» лидирует в чемпионате Южной Кореи
    «Ульсан» на своем поле сыграет против «Сеула» в рамках 26-го тура К-Лиги 1. Матч состоится 2 августа, начало — 14:00 (мск). «Ульсан» — «Сеул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 02 Августа 2022 года
    Ульсан Хендай
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Ульсан Хендай 14:00 Сеул Сеул
  • Сеул
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    «Ульсан»

    В прошлом сезоне двукратный чемпион Кореи и победитель Лиги чемпионов АФК третий год подряд финишировал на втором месте в национальном первентстве, а в еврокубке вылетел в полуфинале.

    В этом сезоне подопечные Хон Мён Бо с 50 очками лидируют в регулярном чемпионате, на 5 баллов обгоняя действующего чемпиона «Чонбук Хендай Моторс». Разница мячей 35-20.

    «Ульсан»находится в прекрасной форме, что подтверждает ее четырехматчевая серия без поражений после неудачи с «Пхохан Стилерс» (1:2).

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    В этих поединках команда одержала три победы, а также в одном случае сыграла вничью.

    «Сеул»

    «Сеул» с 29 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице. Шестой строке он уступает по дополнительным показателям, так что вполне способен пробиться в финальную шестерку.

    Столичный коллектив смог добыть только семь викторий за 23 проведенных поединков, восемь встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, забил 29 мячей, а пропустил на гол меньше.

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    • Команда также пребывает в неплохой форме после двух побед кряду с одинаковым результатом 2:1 — над «Тэгу» и «Пхохан Стилерс».

    Эти успехи пришли на смену трехматчевой серии без побед, где два последних поединка были проиграны клубом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Ульсан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    «Ульсан» — «Сеул»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сеул» безвыигрышную серию «Ульсана»?
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