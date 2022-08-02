«Ульсан» на своем поле сыграет против «Сеула» в рамках 26-го тура К-Лиги 1. Матч состоится 2 августа, начало — 14:00 (мск). «Ульсан» — «Сеул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ульсан»

В прошлом сезоне двукратный чемпион Кореи и победитель Лиги чемпионов АФК третий год подряд финишировал на втором месте в национальном первентстве, а в еврокубке вылетел в полуфинале.

В этом сезоне подопечные Хон Мён Бо с 50 очками лидируют в регулярном чемпионате, на 5 баллов обгоняя действующего чемпиона «Чонбук Хендай Моторс». Разница мячей 35-20.

«Ульсан»находится в прекрасной форме, что подтверждает ее четырехматчевая серия без поражений после неудачи с «Пхохан Стилерс» (1:2).

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В этих поединках команда одержала три победы, а также в одном случае сыграла вничью.

«Сеул»

«Сеул» с 29 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице. Шестой строке он уступает по дополнительным показателям, так что вполне способен пробиться в финальную шестерку.

Столичный коллектив смог добыть только семь викторий за 23 проведенных поединков, восемь встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, забил 29 мячей, а пропустил на гол меньше.

Команда также пребывает в неплохой форме после двух побед кряду с одинаковым результатом 2:1 — над «Тэгу» и «Пхохан Стилерс».

Эти успехи пришли на смену трехматчевой серии без побед, где два последних поединка были проиграны клубом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Ульсан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.