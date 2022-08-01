«Хемнитцер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:01 мск. «Хемнитцер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хемнитцер»

Эта команда только начинает официальный сезон. До того «Хемнитцер» проводил лишь контрольные матчи.

Правда, представителю региональной лиги придется крайне непросто в матче с полпредом Бундеслиги.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Правда, обыгран столь же скромный «Плауэн» (0:2).

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Поединки с «Унионом» для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Хемнитцер» добыл одну лишь одну ничью при четырех поражениях.

«Унион»

Берлинцы также пока не стартовали в чемпионате. Зато в контрольных матчах команда выглядела монолитно.

Из семи товарищеских поединков «Унион» уступил лишь раз. При этом добыто целых пять побед.

В своем последнем поединке «Унион» также выиграл. Минимально был переигран «Ноттингем Форест».

В этом поединке «Унион» наверняка сыграет с позиции силы. Правда, и оборона команды может дать сбой.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.14, на ничью за 8.10, а на «Хемнитцер» — за 19.00.

«Хемнитцер» мотивирован дать бой представителю элиты .

«Унион» наверняка будет действовать с позиции силы.

Гости могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.31.