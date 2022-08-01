«Хемнитцер»
Эта команда только начинает официальный сезон. До того «Хемнитцер» проводил лишь контрольные матчи.
Правда, представителю региональной лиги придется крайне непросто в матче с полпредом Бундеслиги.
Свой последний поединок команда провела неплохо. Правда, обыгран столь же скромный «Плауэн» (0:2).
Поединки с «Унионом» для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Хемнитцер» добыл одну лишь одну ничью при четырех поражениях.
«Унион»
Берлинцы также пока не стартовали в чемпионате. Зато в контрольных матчах команда выглядела монолитно.
Из семи товарищеских поединков «Унион» уступил лишь раз. При этом добыто целых пять побед.
В своем последнем поединке «Унион» также выиграл. Минимально был переигран «Ноттингем Форест».
В этом поединке «Унион» наверняка сыграет с позиции силы. Правда, и оборона команды может дать сбой.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.14, на ничью за 8.10, а на «Хемнитцер» — за 19.00.
«Хемнитцер»
«Унион» наверняка будет действовать с позиции силы.
Гости могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.31.