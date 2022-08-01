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    «Унион» забьет и пропустит

    «Хемнитцер» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, Кубок Германии, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хемнитцер» — «Унион»
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    Кристофер Триммель
    «Хемнитцер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:01 мск. «Хемнитцер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Августа 2022 года
    Хемнитцер
  • Германия. Кубок
    •  Хемнитцер 19:01 Унион Унион
  • Берлин
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    «Хемнитцер»

    Эта команда только начинает официальный сезон. До того «Хемнитцер» проводил лишь контрольные матчи.

    Правда, представителю региональной лиги придется крайне непросто в матче с полпредом Бундеслиги.

    Свой последний поединок команда провела неплохо. Правда, обыгран столь же скромный «Плауэн» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Унионом» для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Хемнитцер» добыл одну лишь одну ничью при четырех поражениях.

    «Унион»

    Берлинцы также пока не стартовали в чемпионате. Зато в контрольных матчах команда выглядела монолитно.

    Из семи товарищеских поединков «Унион» уступил лишь раз. При этом добыто целых пять побед.

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  • 29/07/2022

    • В своем последнем поединке «Унион» также выиграл. Минимально был переигран «Ноттингем Форест».

    В этом поединке «Унион» наверняка сыграет с позиции силы. Правда, и оборона команды может дать сбой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.14, на ничью за 8.10, а на «Хемнитцер» — за 19.00.

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    «Хемнитцер» мотивирован дать бой представителю элиты.

    «Унион» наверняка будет действовать с позиции силы.

    Гости могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.31.

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    «Хемнитцер» — «Унион»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» забьет и пропустит
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