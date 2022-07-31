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    Справится ли «Страсбург» с резервистами «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Страсбург». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Страсбург»
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    «Ливерпуль» сыграет вторым составом
    В воскресенье, 31 июля, «Ливерпуль» примет на своем поле «Страсбург» в товарищеском матче в рамках подготовки к сезону. Встреча на «Энфилде» стартует в 21:30 мск. «Ливерпуль» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 21:30 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Ливерпуль»

    В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, а вВ Лиге чемпионов дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

    Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане, Такуми Минами и Дивок Ориги. В атаку был куплен из «Бенфики» Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

    В товарищеских матчах подопечные Юргена Клоппа крупно проиграли «МЮ» (4:0), затем обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лейпциг» (5:0), а завершили все поражением от «Зальцбурга» (0:1).

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    За день до матча со «Страсбургом» ливерпульский клуб сыграет с «Ман Сити» за Суперкубок Англии, так что в матче с французами явно будут играть резервисты.

    «Страсбург»

    В прошлом сезоне Лиги 1 французский клуб остановился в шаге (и 3 очках) от еврокубковой зоны, заняв шестое место с 63 очками.

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    • Летом команду пополнили защитники Тома Делен («Метц») и Люка Перрен («Марсель»), а также хавбек Жан-Эд Ахолу («Монако»). Ушел по истечении контракта защитник Антони Каси.

    В межсезонье подопечные Жюльена Стефана провели пять товарищеских игр, в которые не слишком блистали — качество игры, особенно в обороне, оставляет желать лучшего.

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    «Страсбург» справился с «Сьоном» (2:1) и «Шарлеруа» (2:1), сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) и «Фрайбургом» (3:3), а в последнем матче потерпел поражение от «Кальяри» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Страсбурга» — 5.60.

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    Команды ни разу не пересекались. «Страсбург» в пяти последних выездных матчах дважды победил и дважды проиграл. «Ливерпуль» в 4 домашних матчах дважды победил и раз проиграл.

    Мерсисайдцы будут выступать резервным составом. В матче с «МЮ» ротация привела к разгрому, но французский клуб вряд ли справится с хозяевами на «Энфилде». Прогноз: «Ливерпуль» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.49.

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    «Ливерпуль» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Страсбург» с резервистами «Ливерпуля»?
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