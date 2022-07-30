«Боруссия» Дортмунд
Ранее в контрольных поединках текущего межсезонья «Шмели» проиграли «Валенсии» (1:3) и «Вильярреалу» (0:2).
Перед грядущим матчем «Боруссия» Дортмунд проведет уже первую официальную игру — в Кубке Германии против «Мюнхена-1860».
Прошлый сезон коллектив завершила двумя победами. В Бундеслиге она справилась с «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1).
В целом команда провела пять товарищеских встреч этим летом. В трех первых она добилась победы, пока не проиграла два последних.
«Антальяспор»
По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял седьмую позицию. Отставание от чемпиона «Трабзонспора» составило 22 очка.
Команда не попала в еврокубки, но при этом скорее может занести себе в актив минувшую кампанию.
Пока что эти летом коллектив проводит лишь товарищеские встреч. В трех из них он проиграл, по разу победил и сыграл вничью.
После этого поединка клуб стартует в новом розыгрыше чемпионата Турции, поэтому грядущий матч можно назвать генеральной репетицией переж новым сезоном.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.
Успех гостей оценивается в 18,05, тогда как ничья — в 8,73.
Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито 4 или больше голов за 2,38.