«Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Ранее в контрольных поединках текущего межсезонья «Шмели» проиграли «Валенсии» (1:3) и «Вильярреалу» (0:2).

Перед грядущим матчем «Боруссия» Дортмунд проведет уже первую официальную игру — в Кубке Германии против «Мюнхена-1860».

Прошлый сезон коллектив завершила двумя победами. В Бундеслиге она справилась с «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1).

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В целом команда провела пять товарищеских встреч этим летом. В трех первых она добилась победы, пока не проиграла два последних.

«Антальяспор»

По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял седьмую позицию. Отставание от чемпиона «Трабзонспора» составило 22 очка.

Команда не попала в еврокубки, но при этом скорее может занести себе в актив минувшую кампанию.

Пока что эти летом коллектив проводит лишь товарищеские встреч. В трех из них он проиграл, по разу победил и сыграл вничью.

После этого поединка клуб стартует в новом розыгрыше чемпионата Турции, поэтому грядущий матч можно назвать генеральной репетицией переж новым сезоном.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.

Успех гостей оценивается в 18,05, тогда как ничья — в 8,73.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито 4 или больше голов за 2,38.