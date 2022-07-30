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    Все новости спорта

    «Боруссия» Дортмунд не выиграет третий матч кряду?

    «Боруссия» Дортмунд — «Антальяспор». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Антальяспор»
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    «Дортмунд» проиграл два последних матча
    «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Боруссия» Дортмунд

    Ранее в контрольных поединках текущего межсезонья «Шмели» проиграли «Валенсии» (1:3) и «Вильярреалу» (0:2).

    Перед грядущим матчем «Боруссия» Дортмунд проведет уже первую официальную игру — в Кубке Германии против «Мюнхена-1860».

    Прошлый сезон коллектив завершила двумя победами. В Бундеслиге она справилась с «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1).

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    В целом команда провела пять товарищеских встреч этим летом. В трех первых она добилась победы, пока не проиграла два последних.

    «Антальяспор»

    По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял седьмую позицию. Отставание от чемпиона «Трабзонспора» составило 22 очка.

    Команда не попала в еврокубки, но при этом скорее может занести себе в актив минувшую кампанию.

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    • Пока что эти летом коллектив проводит лишь товарищеские встреч. В трех из них он проиграл, по разу победил и сыграл вничью.

    После этого поединка клуб стартует в новом розыгрыше чемпионата Турции, поэтому грядущий матч можно назвать генеральной репетицией переж новым сезоном.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.

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    Успех гостей оценивается в 18,05, тогда как ничья — в 8,73.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито 4 или больше голов за 2,38.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Антальяспор»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Дортмунд не выиграет третий матч кряду?
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