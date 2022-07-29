В ночь на 29 июля в первом поединке 1/4 финала Кубка Бразилии «Сан-Паулу» дома сыграет против «Америки Минейро». Поединок начнется в 02:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» в текущем розыгрыше Кубка Бразилии преодолел уже четыре этапа. На первых двух он встречался с командами из низших лиги и не испытали с ними проблем.

В последующих двух этапах «трехцветные» сперва убрали со своего пути «Жувентуде» (2:0 и 2:2), а в 1/8 финала смогли пройти очень крепкий «Палмейрас», одолев его в серии послематчевых пенальти.

Что касается чемпионата страны, то там коллектив после первого круга идет на десятой строке в турнирной таблице, существенно отставая от топ-4.

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У команды только одно поражение за прошлые десять игр. В своей последней проведенной встрече «Сан-Паулу» в рамках Серии А сыграл вничью 3:3 дома с «Гоясом», продлив тем самым серию мировых до трех поединков подряд.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» до данной стадии Кубка Бразилии преодолел только два этапа. Стоит отметить, что все проведенные игры он выиграл без пропущенных мячей.

На стадии 1/16 финала «кролики» прошли КСА из Серии Б, выиграв 3:0 в гостях и 2:0 на своем поле, затем настал черед «Ботафого» — 3:0 в родных стенах и 2:0 на выезде.

А вот в Серии А у команды дела обстоят не лучшим образом, и там она идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл. Накануне она переиграла в чемпионате 1:0 в гостях «Атлетико Гояниенсе». Перед этим же коллектив уступил в трех играх из четырех.

За последние шесть очных встреч эти клубы соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух мировых. В рамках этого чемпионата «Сан-Паулу» дома одолел предстоящего противника 1:0.

Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Америка Минейро»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.65.

На викторию «Америки Минейро» дают — 6.05, ничья оценена — в 3.52.

В последнем своем отрезке «Сан-Паулу» забивает в ворота противников немало. А так как в первой игре «трехцветные» на своем поле постараются сделать хороший задел, то можно рассчитывать, что они проведут минимум два гола.