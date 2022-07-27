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    «Милан» не заметит австрийцев

    «Вольфсбергер» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбергер» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Вольфсбергер» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. «Вольфсбергер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вольфсбергер»

    Эта команда в завершила минувший чемпионат Австрии на 4 месте, хотя вполне могла бы оказаться в тройке лучших.

    Впрочем, новый сезон «Вольфсбергер» начал неудачно. Дома команда не сумела обыграть «Штурм» (1:1).

    До того «Вольфсбергер» выиграл в кубковом матче. Команда не оставила шансов скромному «Кюхлю» (1:4).

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    «Вольфсбергер» не лучшим образом действует в обороне. Вот и в матче с чемпионом Италии команде наверняка больше придется действовать вторым номером.

    «Милан»

    «Милан» в минувшем сезоне совершил почти невозможное. Команда наконец-то выиграла чемпионат, что было настоящей неожиданностью.

    Героическая команда Стефано Пьоли провела сезон ровно, и теперь готовится не только отставать Скудетто, а еще и биться в Лиге чемпионов.

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    • Нынешним летом «Милан» сыграл два контрольных поединка. «Россонери» по разу выиграли и проиграли.

    В последнем матче миланцев ждало разочарование. Команда Пьоли уступила венгерскому «Залаэгерсегу» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.45, на ничью за 5.02, а на «Вольфсбергер» — за 7.03.

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    «Вольфсбергер» имеет трудности с надежностью своих тылов.

    «Милан» наверняка будет активно атаковать с первых минут.

    Миланцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в своем последнем контрольном поединке. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Вольфсбергер» — «Милан»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» не заметит австрийцев
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