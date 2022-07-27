«Вольфсбергер»
Эта команда в завершила минувший чемпионат Австрии на 4 месте, хотя вполне могла бы оказаться в тройке лучших.
Впрочем, новый сезон «Вольфсбергер» начал неудачно. Дома команда не сумела обыграть «Штурм» (1:1).
До того «Вольфсбергер» выиграл в кубковом матче. Команда не оставила шансов скромному «Кюхлю» (1:4).
«Вольфсбергер» не лучшим образом действует в обороне. Вот и в матче с чемпионом Италии команде наверняка больше придется действовать вторым номером.
«Милан»
«Милан» в минувшем сезоне совершил почти невозможное. Команда наконец-то выиграла чемпионат, что было настоящей неожиданностью.
Героическая команда Стефано Пьоли провела сезон ровно, и теперь готовится не только отставать Скудетто, а еще и биться в Лиге чемпионов.
Нынешним летом «Милан» сыграл два контрольных поединка. «Россонери» по разу выиграли и проиграли.
В последнем матче миланцев ждало разочарование. Команда Пьоли уступила венгерскому «Залаэгерсегу» (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.45, на ничью за 5.02, а на «Вольфсбергер» — за 7.03.
«Вольфсбергер» имеет трудности с надежностью своих тылов.
«Милан»
Миланцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в своем последнем контрольном поединке. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.15.