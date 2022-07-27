В среду, 27 июля, «Фенербахче» на своём поле примет киевское «Динамо». Это будет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:00 (мск). «Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Новый сезон для турецкого клуба начался с ничьей. Без голов завершилась первая игра 2-го раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

За весь поединок «Фенербахче» нанёс 12 ударов — 6 в створ ворот киевского клуба.

Коэффициенты матча Фенербахче — Динамо К 1 1.80 X 3.50 2 4.60 Ставка

7 августа стартует новый сезон в чемпионате Турции. До начала внутреннего чемпионата и еврокубков, стамбульские«канарейки» были активны в летнее межсезонье. Были одержаны три победы в дружеских встречах.

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«Фенербахче» переиграл «Халл Сити» (2:0), «Фехервар» (3:0) и «Партизан» (1:0).

«Динамо» Киев

Всего 8 ударов за матч и ни одного в створ. Это статистика киевского «Динамо» в битве с «Фенербахче».

В этой паре пока ничего не ясно. Известно одно, что киевляне не прогрывают серебряному призеру Турции уже 5-й матч. Были два победы и три ничьи.

«Динамо» если одолеет в ответном поединке «Фенербахче», то в следующем этапе встретятся с серебряным призером Австрии — «Штурмом» из Граца.

Новый сезон чемпионата Украины может стартовать в 20-х числах августа.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фенербахче» — 1.67, победа «Динамо» Киев — 5.00, ничья — 3.62.

Интересное противостояние двух команд. Киевляне не проигрывают турецкой команде вот уже 5 матчей в Лиге Чемпионов: 2 победы и 3 ничьи, включая первый поединок соперников в Киеве (0:0)

Есть большая вероятность, что украинская команда в очередной раз не уступит. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Киев не проиграет в основное время — 2X с коэффициентом 2.13