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    Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?

    «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 27 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Динамо» Киев vs «Фенербахче. Квалификация Лиги чемпионов
    В среду, 27 июля, «Фенербахче» на своём поле примет киевское «Динамо». Это будет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:00 (мск). «Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Фенербахче»

    Новый сезон для турецкого клуба начался с ничьей. Без голов завершилась первая игра 2-го раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

    За весь поединок «Фенербахче» нанёс 12 ударов — 6 в створ ворот киевского клуба.

    Коэффициенты матча Фенербахче — Динамо К

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    7 августа стартует новый сезон в чемпионате Турции. До начала внутреннего чемпионата и еврокубков, стамбульские«канарейки» были активны в летнее межсезонье. Были одержаны три победы в дружеских встречах.

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    «Фенербахче» переиграл «Халл Сити» (2:0), «Фехервар» (3:0) и «Партизан» (1:0).

    «Динамо» Киев

    Всего 8 ударов за матч и ни одного в створ. Это статистика киевского «Динамо» в битве с «Фенербахче».

    В этой паре пока ничего не ясно. Известно одно, что киевляне не прогрывают серебряному призеру Турции уже 5-й матч. Были два победы и три ничьи.

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  • Одной пушистой мордочки недостаточно для того, чтобы назвать игру отличной
  • 23/07/2022

    • «Динамо» если одолеет в ответном поединке «Фенербахче», то в следующем этапе встретятся с серебряным призером Австрии — «Штурмом» из Граца.

    Новый сезон чемпионата Украины может стартовать в 20-х числах августа.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фенербахче» — 1.67, победа «Динамо» Киев — 5.00, ничья — 3.62.

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    Интересное противостояние двух команд. Киевляне не проигрывают турецкой команде вот уже 5 матчей в Лиге Чемпионов: 2 победы и 3 ничьи, включая первый поединок соперников в Киеве (0:0)

    Есть большая вероятность, что украинская команда в очередной раз не уступит. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Киев не проиграет в основное время — 2X с коэффициентом 2.13

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    «Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
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