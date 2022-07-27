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    «Цюрих» — «Карабах». Ставка (к. 1.54) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 27 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Карабах» — «Лех». Отбор Лиги чемпионов
    В среду, 27 июля «Цюрих» на своём поле примет «Карабах» в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 20:00 (мск). «Цюрих» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Цюрих
  • Лига чемпионов. Квалификация
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  • Азербайджан. Кубок
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    «Цюрих»

    Благодаря высокому месту в рейтинге УЕФА — чемпион Швейцарии стартовал со 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Цюрих» проиграл первый матч дуэли против «Карабаха». Но зато как. В поединке было забито 5 голов (швейцарцы уступили со счётом 2:3). В концовке 2-го тайма клубу дважды удалось сократить отставание в счёте.

    В субботу, 23 июля в чемпионате Швейцарии прошли матчи 2-го тура. «Цюрих» провел домашний поединок против «Люцерна» и завершил его без голов (0:0).

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    В стартовой игре действующие чемпионы потерпели крупное гостевое поражение от «Янг Бойз» (0:4) в матче-открытия швейцарского первенства.

    «Карабах»

    В отличии от швейцарского чемпиона, «Карабах» стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов с 1-го раунда. На этой стадии «скакуны» разгромили в двухматчевой дуэли польский «Лех» (5:2).

    Прошлый сезон чемпион Азербайджана провел в Лиге конференций и дошёл до 1/16 финала, где проиграл «Марселю». На этот год — задача выйти в основную сетку Лиги чемпионов.

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    • Битва против «Цюриха» получилась яркой на события. 5 голов за встречу. Несмотря на минимальную победу, «Карабах» выглядел в противостоянии лучше оппонента.

    Победитель нашей пары в следующем раунде Лиги чемпионов может встретиться с лучшей командой в паре «Слован» — «Ференцварош».

    Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 5 августа. В 1-м туре «Карабах» примет «Сабаил».

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Цюриха» можно поставить за 1.96, ничью оценивают в 3.68, а успех «Карабаха» предлагают взять — за 3.52.

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    «Цюрих» дал бой в первом матче. Теперь у команды есть фактор домашнего поля. «Карабах» одержал победу в первом поединке и у клуба преимущество в 1 гол. Основное время может завершиться минимальной победой швейцарского клуба или встреча завершится вничью.

    Прогноз — чтобы подстраховать себя, можно поставить на проход в следующий раунд чемпиона Азербайджана. Наверняка, «Карабах» завоюет путевку в 3-й раунд Лиги чемпионов.

    Ставка — «Карабах» пройдет в следующий раунд с коэффициентом 1.54

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    «Цюрих» — «Карабах»: прогноз, ставка (1.54), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперникам не хватит основного времени матча?
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