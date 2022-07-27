В среду, 27 июля АИК сыграет против «Ворсклы» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). АИК — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АИК

Еврокубки сезона 2022/2023 начались для АИКа матчем с «Ворсклой». Первую игру скандинавы проиграли полтавской команде (2:3). АИК дважды отыгрывался по ходу встречи, однако спасти игру так и не получилось.

В еврокубках серебряный призер чемпионата Швеции не выступал 3 года. В 2019-м году шведский клуб играл в Лиге чемпионов. Дошел до 2-го отборочного раунда, где уступил словенскому «Марибору».

Коэффициенты матча АИК — Ворскла 1 1.55 X 4.05 2 6.10 Ставка

В субботу, 23 июля команда провела матч 15-го тура шведского чемпионата. В гостевом поединке против «Вернаму» футболисты АИКа одержали волевую победу (3:2).

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После этой победы АИК вышел на 3 место в регулярном первенстве. Команда набрала 31 очко. Столько же у «Хеккена» (2 место и 31 очко). В лидерах — «Юргорден» (1 место и 33 очка).

Следующий матч чемпионата АИК проведёт 7 августа в гостях против «Кальмара».

«Ворскла»

Команда проявила бойцовский характер в первом поединке со шведами. Полтавская «Ворскла» вырвала победу у АИКа на 69-й минуте встречи. Автор решающего мяча за украинский клуб забил полузащитник Артём Челядин.

«Ворскла» намерена не проиграть АИКу и в ответной игре. В таком случае полтавский коллектив в следующем этапе отбора Лиги конференций будет ждать победителя пары «Валмиера» (Латвия)/ «Шкендия» (Сев.Македония).

Прошлый сезон украинский коллектив провел также в Лиге конференций. Во 2-м раунде «Ворскла» уступила «Куопио» из Финляндии.

На 20-е числа августа запланирован старт нового сезона в чемпионате Украины.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение шведам: на победу АИК можно поставить за 1.51, ничья — в 4.04, а успех «Ворсклы» оценивается в 6.00.

Абсолютно равные команды. Оба клуба достойны продвижения по турнирной сетке. Все решится в Швеции. Есть большая вероятность в том, что соперники обменяются голами.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.96