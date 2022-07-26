Во вторник, 26 июля «Линкольн» встретится с «Тоболом» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 19:00. «Линкольн» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн»

Матч в Казахстане чемпион Гибралтара проиграл, пропустив 2 гола. Причем оба мяча были забиты во второй половине встречи.

Европоход «Линкольна» сезона 2022/2023 начался с 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Эту дуэль гибралтарцы едва не вытянули. После гостевого поражения от македонского «Шкупи» (0:3), «Линкольн» дома одержал уверенную победу (2:0). Для дальнейшей борьбы не хватило гола.

Коэффициенты матча Линкольн — Тобол 1 3.35 X 3.25 2 2.25 Ставка

Теперь участие в Лиге конференций. «Линкольну», чтобы остаться в еврокубке, необходимо побеждать «Тобол» с разницей в 3 мяча.

Все прогнозы на Лигу конференций

Все внимание к еврокубкам. До старта сезона на внутренней арене ещё далеко. 1-й тур чемпионата Гибралтара состоится 1-го октября. «Линкольн» дома примет «Манчестер 62».

«Тобол»

«Тобол», как и его соперник в Лигу конференций перебрался из Лиги чемпионов. В главном турнире УЕФА «комбайнёры» потерпели поражение от «Ференцвароша» и покинули ЛЧ.

Лига конференций для чемпиона Казахстана началась удачно. «Тобол» обыграл «Линкольн». У победителей голы забили Жаксылыков и Томашевич.

Если «Тобол» сохранит преимущество, то в следующем раунде Лиги конференций чемпион Казахстана может сыграть с победителем пары «Тирана» — «Зриньски».

В чемпионате Казахстана «Тобол» расположился на 4-м месте. От лидера «Актобе» 4 очка отставания. В «регулярке» пауза. Возобновятся игры в 20-х числах августа.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают победу «Линкольна» в 3.15, ничью — в 3.24, а победу «Тобола» — за 2.22

Прогноз — чемпион Казахстана одной ногой в 3-м отборочном раунде Лиги конференций. «Тоболу» главное не упустить преимущество в 2 гола, которое было добыто в домашнем матче.

«Линкольн» — команда настроения. Может провалить игру в гостях, а потом сокрушить соперника на родном поле. Скорее всего «Тобол» выйдет победителем в этой встрече, однако до этого оппоненты обменяются голами.

Ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.83