В товарищеском поединке японский клуб «Урава Ред Даймондс» сыграет против «ПСЖ». Игра пройдет 23 июля и начнется в 13:00 по мск. «Урава Ред Даймондс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урава Ред Даймондс»

«Урава Ред Даймондс» — 5-кратный чемпион Японии. Правда, свой последний титул команда завоевала аж в 2006 году. В последнее же время она не радует хорошими результатами.

В текущем же чемпионате страны Восходящего Солнца коллектив после 22 туров находится в середине турнирной таблицы, имея очень призрачные шансы попасть в призеры.

Отметим, что «красно-белые» не проигрывают на протяжении уже пяти матчей. В этот удачный период они расписали две мировые и смогли добыть три победных результата.

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Свои две последние проведенные игры «Урава Ред Даймондс» выиграла, обыграв на своем поле 3:0 «Токио» и на выезде «Симидзу» со счетом 2:1.

«ПСЖ»

Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

На евроарене же «ПСЖ» в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

Этим летом «столичные» успели провести два товарищеских поединка. Сперва они переиграли соотечественников из «Кевийи Руан» 2:0, а затем одолели японский «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:1.

Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 11-матчевая беспроигрышная серия, в которой было восемь победных результатов и три мировых исхода.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают — 1.10.

На викторию «Урава Ред Даймондс» дают — 19.00, ничья оценена — в 10.00.

Парижане потихоньку начинают приходит в оптимальную форму и на этот раз должны более уверенно обыграть уступающего им в классе соперника.