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    Парижане теперь выиграют крупно

    «Урава Ред Даймондс» — «ПСЖ». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урава Ред Даймондс» — «ПСЖ»
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    В товарищеском поединке японский клуб «Урава Ред Даймондс» сыграет против «ПСЖ». Игра пройдет 23 июля и начнется в 13:00 по мск. «Урава Ред Даймондс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2022 года
    Урава Ред Даймондс
  • Саитама
    •  Урава Ред Даймондс 13:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Урава Ред Даймондс»

    «Урава Ред Даймондс» — 5-кратный чемпион Японии. Правда, свой последний титул команда завоевала аж в 2006 году. В последнее же время она не радует хорошими результатами.

    В текущем же чемпионате страны Восходящего Солнца коллектив после 22 туров находится в середине турнирной таблицы, имея очень призрачные шансы попасть в призеры.

    Отметим, что «красно-белые» не проигрывают на протяжении уже пяти матчей. В этот удачный период они расписали две мировые и смогли добыть три победных результата.

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    Свои две последние проведенные игры «Урава Ред Даймондс» выиграла, обыграв на своем поле 3:0 «Токио» и на выезде «Симидзу» со счетом 2:1.

    «ПСЖ»

    Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

    На евроарене же «ПСЖ» в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

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    • Этим летом «столичные» успели провести два товарищеских поединка. Сперва они переиграли соотечественников из «Кевийи Руан» 2:0, а затем одолели японский «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:1.

    Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 11-матчевая беспроигрышная серия, в которой было восемь победных результатов и три мировых исхода.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают — 1.10.

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    На викторию «Урава Ред Даймондс» дают — 19.00, ничья оценена — в 10.00.

    Парижане потихоньку начинают приходит в оптимальную форму и на этот раз должны более уверенно обыграть уступающего им в классе соперника.

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    «Урава Ред Даймондс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Парижане теперь выиграют крупно
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