Стартует четвертьфинальная стадия квалификации Лиги конференций. 21 июля «Мольде» примет «Эльфсборг». Матч начнется в 19:00 мск. «Мольде» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

Один из самых титулованных клубов Норвегии проведет первую встречу в рамках еврокубков. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала квалификации этого турнира, но не смогла пройти «Трабзонспор».

До старта еврокубковой кампании внимание «Мольде» было сосредоточено на чемпионате Норвегии. В июле команда провела 4 поединка и ни разу не проиграла.

К матчу с «Эльфсборгом» коллектив разгромил «Тромсе» (5:1) и одержал минимальную победу над «Хеугесунном» (1:0).

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«Мольде» не проигрывает 13 матчей подряд. На домашнем поле норвежцы выиграл пять матчей из шести последних.

«Эльфсборг»

Шведский коллектив также начинает еврокампанию. Тем временем чемпионат Швеции уже давно стартовал, где «Эльфсборг» пока что четвертый.

В июле команда провели три матча и ни один не закончился в ее пользу. Клуб расписал ничью с «Хеккеном» (1:1), разошелся миром с АИКом (2:2) и проиграл «Хаммарбю» (0:3).

В прошлом сезоне «желтые» дошли до финальной стадии отбора Лиги конференций, где встретились с «Фейеноордом». Из-за крупного поражения в первой встрече (0:5), клуб потерял шансы на выход в групповой этап.

«Эльфсборг» не смог сохранить ворота сухими в последних семи поединках.

Прогноз и ставка

Победа «Мольде» выставлена букмекерами с коэффициентом 1.90. На победу «Эльфсборга» можно поставить с котировкой 3.80.

«Мольде» будет играть на своем поле. Команда не знает вкуса поражений долгий период времени. Она выиграла два последних матча и хорошо выступает дома.

В таком случае ставка на победу «Мольде» приобретает выгодный характер. Рекомендуется взять этот вариант.