21 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций турецкий «Истанбул Башакшехир» дома сыграет против израильского клуба «Маккаби» из Нетании. Начало — в 20:45 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» — сравнительно молодой клуб, но один раз даже успел стать чемпионом Турции в 2020 году и поучаствовал в основной сетке Лиги чемпионов, заняв последнее место в квартете.

После того дела у клуба из Стамбула пошли на спад. Так, в позапрошлом сезоне он стал на внутренней арене только 12-м, а в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции и получил билет в этот турнир.

Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Маккаби Нетания 1 1.45 X 4.15 2 7.80 Ставка

Заключительный отрезок прошедшего турецкого первенства «оранжевые» провели просто превосходно, выдав 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз победили.

Все прогнозы на футбол

Летом «Истанбул Башакшехир» очень даже неплохо провел три контрольных поединка, раз сыграв вничью и добившись двух викторий, не пропустив в этих играх ни одного гола.

«Маккаби» Нетания

«Маккаби» Нетания является 5-кратным чемпионом Израиля. Правда, свой последний титул команда добыла почти 30 лет тому назад.

В предыдущем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате, а через чемпионскую группу поднялся на одну строчку выше, попав в квалификацию Лиги конференций.

На евроарене до этого сезона «желто-черные» появлялись только четыре раза и только в одном случае они смогли преодолеть хоть один этапа. Последний раз в еврокубках коллектив играл в 2012 году, проиграв тогда финскому КуПС.

В новом сезоне команда провела один официальный поединок. В местном кубке она по пенальти обыграла «Маккаби» из Тель-Авива, сыграв в основное время 0:0.

Прогноз и ставка на «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.44.

На викторию «Маккаби» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.20.

Так как для этих клубов это фактически только старт сезона, то вряд ли в предстоящем сражении стоит ждать искрометного и результативного футбола. Скорее всего, команды на двоих много не забьют.