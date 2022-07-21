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    «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания
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    «Истанбул Башакшехир»
    21 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций турецкий «Истанбул Башакшехир» дома сыграет против израильского клуба «Маккаби» из Нетании. Начало — в 20:45 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Маккаби Нетания Маккаби Нетания
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» — сравнительно молодой клуб, но один раз даже успел стать чемпионом Турции в 2020 году и поучаствовал в основной сетке Лиги чемпионов, заняв последнее место в квартете.

    После того дела у клуба из Стамбула пошли на спад. Так, в позапрошлом сезоне он стал на внутренней арене только 12-м, а в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции и получил билет в этот турнир.

    Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Маккаби Нетания

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    Заключительный отрезок прошедшего турецкого первенства «оранжевые» провели просто превосходно, выдав 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз победили.

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    Летом «Истанбул Башакшехир» очень даже неплохо провел три контрольных поединка, раз сыграв вничью и добившись двух викторий, не пропустив в этих играх ни одного гола.

    «Маккаби» Нетания

    «Маккаби» Нетания является 5-кратным чемпионом Израиля. Правда, свой последний титул команда добыла почти 30 лет тому назад.

    В предыдущем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате, а через чемпионскую группу поднялся на одну строчку выше, попав в квалификацию Лиги конференций.

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    • На евроарене до этого сезона «желто-черные» появлялись только четыре раза и только в одном случае они смогли преодолеть хоть один этапа. Последний раз в еврокубках коллектив играл в 2012 году, проиграв тогда финскому КуПС.

    В новом сезоне команда провела один официальный поединок. В местном кубке она по пенальти обыграла «Маккаби» из Тель-Авива, сыграв в основное время 0:0.

    Прогноз и ставка на «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Маккаби» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.20.

    Так как для этих клубов это фактически только старт сезона, то вряд ли в предстоящем сражении стоит ждать искрометного и результативного футбола. Скорее всего, команды на двоих много не забьют.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби» Нетания: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на тотал меньше
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