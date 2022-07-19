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    Сможет ли «Лудогорец» разгромить ирландцев?

    «Лудогорец» — «Шемрок Роверс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу чемпионов 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Шемрок Роверс»
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    «Лудогорец» выиграл четыре первых матча в новом сезоне
    Болгарский «Лудогорец» сыграет на своем поле против ирландского «Шемрок Роверс» в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:45 мск. «Лудогорец» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Лудогорец»

    «Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

    В новом сезоне клуб из Разграда провел уже четыре официальных матча и во всех одержал победы.

    В двух первых турах болгарского чемпионата «Лудогорец» набрал шесть очков, забил пять мячей и ни разу не пропустил.

    Все прогнозы на спорт

    А в первом раунде квалификации ЛЧ «Лудогорец» дважды выиграл у черногорской «Сутьески».

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» стартовал с первого раунда квалификации. В начале июля ирландский чемпион выиграл у «Хибернианс».

    Ключевым стал первый матч, в котором «Шемрок» разгромил мальтийцев на своем поле со счетом 3:0. Ответная встреча завершилась вничью 0:0.

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  • Сегодня

    • «Роверс» уверенно лидируют в текущем чемпионате Ирландии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

    «Шемрок» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах, в которых одержал пять побед.

    Прогноз и ставка

    На «Лудогорец» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Шемрока» — за 6.70.

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    «Лудогорец» будет изо всех сил стараться забить как можно больше, чтобы избежать проблем в ответном матче. Но, скорее всего, обыграть крепких ирландцев с крупным счетом болгарский чемпион не сможет.

    Ставка — победа «Лудогорца» + тотал матча меньше 3,5 за 2.05. «Шемрок» будет играть с акцентом на оборону, поэтому хозяева в лучшем случае выиграют с разницей в два мяча.

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    «Лудогорец» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лудогорец» разгромить ирландцев?
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