Болгарский «Лудогорец» сыграет на своем поле против ирландского «Шемрок Роверс» в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:45 мск. «Лудогорец» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

В новом сезоне клуб из Разграда провел уже четыре официальных матча и во всех одержал победы.

В двух первых турах болгарского чемпионата «Лудогорец» набрал шесть очков, забил пять мячей и ни разу не пропустил.

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А в первом раунде квалификации ЛЧ «Лудогорец» дважды выиграл у черногорской «Сутьески».

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» стартовал с первого раунда квалификации. В начале июля ирландский чемпион выиграл у «Хибернианс».

Ключевым стал первый матч, в котором «Шемрок» разгромил мальтийцев на своем поле со счетом 3:0. Ответная встреча завершилась вничью 0:0.

«Роверс» уверенно лидируют в текущем чемпионате Ирландии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

«Шемрок» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах, в которых одержал пять побед.

Прогноз и ставка

На «Лудогорец» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Шемрока» — за 6.70.

«Лудогорец» будет изо всех сил стараться забить как можно больше, чтобы избежать проблем в ответном матче. Но, скорее всего, обыграть крепких ирландцев с крупным счетом болгарский чемпион не сможет.

Ставка — победа «Лудогорца» + тотал матча меньше 3,5 за 2.05. «Шемрок» будет играть с акцентом на оборону, поэтому хозяева в лучшем случае выиграют с разницей в два мяча.