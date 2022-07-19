Датский «Мидтъюлланн» сыграет против кипрского АЕК в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:45 мск. «Мидтъюлланн» — АЕК Ларнака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтъюлланн»

«Мидтъюлланн» занял второе место в прошлом чемпионате Дании, отстав от «Копенгагена» на три очка.

В новом сезоне «Мидтъюлланн» успел провести лишь один официальный матч. В минувшую пятницу команда Бо Хенриксена сыграла вничью с «Раннерсом» (1:1).

Коэффициенты матча Мидтьюлланн — АЕК Ларнака 1 1.48 X 4.20 2 7.20 Ставка

В товарищеских матчах Бо Хенриксен выиграл у «Оденсе» и «Ольборга», а также уступил бельгийскому «Генту».

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В прошлом сезоне «Мидтъюлланн» прошел второй раунд квалификации ЛЧ, выиграв по сумме двух матчей у шотландского «Селтика», после чего проиграл ПСВ Эйндховен.

АЕК

АЕК финишировал вторым в предыдущем чемпионате Кипра, оставшись позади «Аполлона».

Клуб из Ларнаки впервые получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Ранее его высшим достижением был выход в групповой этап Лиги Европы в сезонах-2011/12 и 2018/19.

В прошлом году команда Давида Бадии не играла в еврокубках, участвуя только во внутренних турнирах.

В товарищеских матчах АЕК одержала победы над «Крайовой» и венским «Рапидом» и сыграл вничью с «Кишвардой» и АПОЭЛ.

Прогноз и ставка

На «Мидтъюлланн» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу АЕК за 7.30.

С киприотами, как правило, непросто играть, но в гостях они все-таки не так опасны, как на своем поле.

Дома «Мидтъюлланн» кое-как выиграет, а вот что будет дальше — на этот вопрос пока сложно ответить.

Ставка — победа «Мидтъюлланн» + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.