«Мидтъюлланн»
«Мидтъюлланн» занял второе место в прошлом чемпионате Дании, отстав от «Копенгагена» на три очка.
В новом сезоне «Мидтъюлланн» успел провести лишь один официальный матч. В минувшую пятницу команда Бо Хенриксена сыграла вничью с «Раннерсом» (1:1).
Коэффициенты матча Мидтьюлланн — АЕК Ларнака
В товарищеских матчах Бо Хенриксен выиграл у «Оденсе» и «Ольборга», а также уступил бельгийскому «Генту».
В прошлом сезоне «Мидтъюлланн» прошел второй раунд квалификации ЛЧ, выиграв по сумме двух матчей у шотландского «Селтика», после чего проиграл ПСВ Эйндховен.
АЕК
АЕК финишировал вторым в предыдущем чемпионате Кипра, оставшись позади «Аполлона».
Клуб из Ларнаки впервые получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Ранее его высшим достижением был выход в групповой этап Лиги Европы в сезонах-2011/12 и 2018/19.
В прошлом году команда Давида Бадии не играла в еврокубках, участвуя только во внутренних турнирах.
В товарищеских матчах АЕК одержала победы над «Крайовой» и венским «Рапидом» и сыграл вничью с «Кишвардой» и АПОЭЛ.
Прогноз и ставка
На «Мидтъюлланн» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу АЕК за 7.30.
С киприотами, как правило, непросто играть, но в гостях они все-таки не так опасны, как на своем поле.
Дома «Мидтъюлланн» кое-как выиграет, а вот что будет дальше — на этот вопрос пока сложно ответить.
Ставка — победа «Мидтъюлланн» + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.