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    «Мидтъюлланн» проиграет киприотам на своем поле?

    «Мидтъюлланн» — АЕК Ларнака. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Лигу чемпионов 19 июля 2022 года

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    «Мидтъюлланн»
    Датский «Мидтъюлланн» сыграет против кипрского АЕК в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:45 мск. «Мидтъюлланн» — АЕК Ларнака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:45 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Мидтъюлланн»

    «Мидтъюлланн» занял второе место в прошлом чемпионате Дании, отстав от «Копенгагена» на три очка.

    В новом сезоне «Мидтъюлланн» успел провести лишь один официальный матч. В минувшую пятницу команда Бо Хенриксена сыграла вничью с «Раннерсом» (1:1).

    Коэффициенты матча Мидтьюлланн — АЕК Ларнака

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.20
  • Ставка
    •

    В товарищеских матчах Бо Хенриксен выиграл у «Оденсе» и «Ольборга», а также уступил бельгийскому «Генту».

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне «Мидтъюлланн» прошел второй раунд квалификации ЛЧ, выиграв по сумме двух матчей у шотландского «Селтика», после чего проиграл ПСВ Эйндховен.

    АЕК

    АЕК финишировал вторым в предыдущем чемпионате Кипра, оставшись позади «Аполлона».

    Клуб из Ларнаки впервые получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Ранее его высшим достижением был выход в групповой этап Лиги Европы в сезонах-2011/12 и 2018/19.

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    • В прошлом году команда Давида Бадии не играла в еврокубках, участвуя только во внутренних турнирах.

    В товарищеских матчах АЕК одержала победы над «Крайовой» и венским «Рапидом» и сыграл вничью с «Кишвардой» и АПОЭЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Мидтъюлланн» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу АЕК за 7.30.

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    С киприотами, как правило, непросто играть, но в гостях они все-таки не так опасны, как на своем поле.

    Дома «Мидтъюлланн» кое-как выиграет, а вот что будет дальше — на этот вопрос пока сложно ответить.

    Ставка — победа «Мидтъюлланн» + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.

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    «Мидтъюлланн» — АЕК Ларнака: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Мидтъюлланн» проиграет киприотам на своем поле?
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