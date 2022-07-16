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    Одержит ли «Вильярреал» свою первую победу в межсезонье?

    ПСВ — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» проведет второй товарищеский матч в межсезонье
    16 июля в Эйндховене нидерландский ПСВ сыграет против испанского «Вильярреала» в контрольном поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. ПСВ — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2022 года
    ПСВ
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  ПСВ 20:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    ПСВ

    ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его «Аяксу».

    Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).

    Коэффициенты матча ПСВ — Вильярреал

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
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    Коллектив еще не проводил официальных поединков, поэтому по-прежнему готовится к новому сезону, который начнется 30 июля матчем за Суперкубок Нидерландов.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня клуб сыграл три товарищеские встречи, в которых одержал по одной победе, ничьей и поражению.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» неудачно выступил в прошедшем чемпионате Испании, финишировав лишь на седьмой строке, тем самым добыв билет только в Лигу конференций.

    А вот евроарене «желтая субмарина» отыграла превосходно, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли дважды английскому «Ливерпулю» — 2:3 и 0:2.

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  • 07/07/2022

    • Свою последнюю официальную игру «подводники» провели 22 мая, одолев тогда на выезде «Барселону» со счетом 2:0. И эта виктория стала для них всего лишь второй за последние семь проведенных поединков.

    В это межсезонье левантийцы провели одну товарищескую встречу, в которой 14 июля разошелся миром с лиссабонским «Спортингом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

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    ПСВ — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Вильярреал» свою первую победу в межсезонье?
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