16 июля в Эйндховене нидерландский ПСВ сыграет против испанского «Вильярреала» в контрольном поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. ПСВ — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его «Аяксу».

Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).

Коэффициенты матча ПСВ — Вильярреал 1 2.85 X 3.65 2 2.20 Ставка

Коллектив еще не проводил официальных поединков, поэтому по-прежнему готовится к новому сезону, который начнется 30 июля матчем за Суперкубок Нидерландов.

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На сегодня клуб сыграл три товарищеские встречи, в которых одержал по одной победе, ничьей и поражению.

«Вильярреал»

«Вильярреал» неудачно выступил в прошедшем чемпионате Испании, финишировав лишь на седьмой строке, тем самым добыв билет только в Лигу конференций.

А вот евроарене «желтая субмарина» отыграла превосходно, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли дважды английскому «Ливерпулю» — 2:3 и 0:2.

Свою последнюю официальную игру «подводники» провели 22 мая, одолев тогда на выезде «Барселону» со счетом 2:0. И эта виктория стала для них всего лишь второй за последние семь проведенных поединков.

В это межсезонье левантийцы провели одну товарищескую встречу, в которой 14 июля разошелся миром с лиссабонским «Спортингом» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.