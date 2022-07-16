ПСВ
ПСВ в прошлом сезоне боролся за чемпионский титул в Нидерландах, но потерпел в этом неудачу, уступив его «Аяксу».
Вместе с тем, эйндховенцы сумел выиграть кубок страны, обыграв в финале турнира все того же амстердамского соперника (2:1).
Коэффициенты матча ПСВ — Вильярреал
Коллектив еще не проводил официальных поединков, поэтому по-прежнему готовится к новому сезону, который начнется 30 июля матчем за Суперкубок Нидерландов.
На сегодня клуб сыграл три товарищеские встречи, в которых одержал по одной победе, ничьей и поражению.
«Вильярреал»
«Вильярреал» неудачно выступил в прошедшем чемпионате Испании, финишировав лишь на седьмой строке, тем самым добыв билет только в Лигу конференций.
А вот евроарене «желтая субмарина» отыграла превосходно, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли дважды английскому «Ливерпулю» — 2:3 и 0:2.
Свою последнюю официальную игру «подводники» провели 22 мая, одолев тогда на выезде «Барселону» со счетом 2:0. И эта виктория стала для них всего лишь второй за последние семь проведенных поединков.
В это межсезонье левантийцы провели одну товарищескую встречу, в которой 14 июля разошелся миром с лиссабонским «Спортингом» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.