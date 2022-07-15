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    Норвежкам придется сильно постараться для выхода в плей-офф

    Австрия — Норвегия. Прогноз (к. 2.20), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 15 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на Сборная Норвегии
    Прогноз и ставки на Австрия — Норвегия
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    Юлие Блэкстед и Ада Хегерберг
    Битва за второе место в группе А находится в самом разгаре. Сборные Австрии и Норвегии разыграют последнюю путевку в плей-офф женского Евро-2022. Начало матча 15 июля в 22:00 мск. Австрия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австрия

    На данный момент Австрия занимает вторую строчку за счет лучшей разницы голов. Команда минимально проиграла Англии (0:1), получив необходимую фору в борьбе с Норвегией.

    В прошлом туре австрийки одержали первую победу в групповой стадии турнира. Они всухую победили команду Северной Ирландии, забив ей два безответных мяча.

    Таким образом, сейчас у команды 2 забитых и один пропущенный мяч. Это один из наименьших показателей в турнире.

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    Тотал меньше 2,5 сохраняется уже в третьем матче подряд с участие австрийской сборной.

    Норвегия

    Норвежек подкосило крупное фиаско в игре с Англией. Там они пропустили 8 голов и ни разу не забили в ответ.

    Перед этим команда в первом туре разгромила Северную Ирландию со счетом 4:1. По итогам двух матчей Норвегия остается второй в группе по результативности, но последней по надежности обороны с 9 пропущенными мячами.

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    • За последние 6 матчей с участием «сверл» тотал больше 2.5 фиксировался в пяти случаях.

    Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира Норвегия не смогла пробиться в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров очень осторожные. Сильного перевеса в сторону одной из команд нет. Предлагаются такие коэффициенты: 3.30 на Австрию и 2.05 на Норвегию.

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    Важность этого противостояния для обеих команд сложно переоценить. При этом Австрия находится в более выгодном положении. Ей не нужно идти вперед. Ее устроит и ничья.

    Результаты матчей с участием австриек скромные и разброс в количестве голов минимален. От команды вполне можно ожидать прагматичности и попыток засушить игру, создав проблемы норвежской сборной при ее наступательных действиях. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.20.

    Также можно заиграть ставку с тотал меньше 2.5 у Норвегии. Коэффициент составляет 1.92.

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    Австрия — Норвегия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. Норвежкам придется сильно постараться для выхода в плей-офф
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