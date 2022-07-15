Битва за второе место в группе А находится в самом разгаре. Сборные Австрии и Норвегии разыграют последнюю путевку в плей-офф женского Евро-2022. Начало матча 15 июля в 22:00 мск. Австрия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

На данный момент Австрия занимает вторую строчку за счет лучшей разницы голов. Команда минимально проиграла Англии (0:1), получив необходимую фору в борьбе с Норвегией.

В прошлом туре австрийки одержали первую победу в групповой стадии турнира. Они всухую победили команду Северной Ирландии, забив ей два безответных мяча.

Таким образом, сейчас у команды 2 забитых и один пропущенный мяч. Это один из наименьших показателей в турнире.

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Тотал меньше 2,5 сохраняется уже в третьем матче подряд с участие австрийской сборной.

Норвегия

Норвежек подкосило крупное фиаско в игре с Англией. Там они пропустили 8 голов и ни разу не забили в ответ.

Перед этим команда в первом туре разгромила Северную Ирландию со счетом 4:1. По итогам двух матчей Норвегия остается второй в группе по результативности, но последней по надежности обороны с 9 пропущенными мячами.

За последние 6 матчей с участием «сверл» тотал больше 2.5 фиксировался в пяти случаях.

Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира Норвегия не смогла пробиться в плей-офф.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров очень осторожные. Сильного перевеса в сторону одной из команд нет. Предлагаются такие коэффициенты: 3.30 на Австрию и 2.05 на Норвегию.

Важность этого противостояния для обеих команд сложно переоценить. При этом Австрия находится в более выгодном положении. Ей не нужно идти вперед. Ее устроит и ничья.

Результаты матчей с участием австриек скромные и разброс в количестве голов минимален. От команды вполне можно ожидать прагматичности и попыток засушить игру, создав проблемы норвежской сборной при ее наступательных действиях. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.20.

Также можно заиграть ставку с тотал меньше 2.5 у Норвегии. Коэффициент составляет 1.92.