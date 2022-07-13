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    Швеция обыграет Швейцарию с крупным счетом?

    Швеция — Швейцария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на женский чемпионат Европы 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Швейцария
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    Беспроигрышная серия сборной Швеции составляет 13 матчей
    Женская сборная Швеции сыграет против команды Швейцарии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 13 июля, начало — в 19:00 мск. Швеция — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Сборная Швеции начал турнир с ничейного матча против Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Результат абсолютно по игре, о чем свидетельствует даже статистика — почти по всем показателям равенство.

    Шведские футболистки продлили беспроигрышную серию до 13 матчей. На этом отрезке у них 11 победа и две ничьи.

    Последний раз Швеция проигрывала в августе прошлого года. Тогда команда Петера Герхардссона уступила Канаде в финале олимпийского турнира.

    На предыдущем чемпионате Европы женская сборная Швеции дошла до четвертьфинала.

    Швейцария

    Швейцария тем временем в первом туре сыграла вничью с Португалией — матч закончился со счетом 2:2.

    И швейцарки вряд ли остались довольны результатом. Уже через пять минут после стартового свистка они вели 2:0, но в итоге позволили соперницам отыграться. Португалия дважды забила после перерыва.

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    Но на самом деле и здесь нельзя сказать, что кому-то повезло, а кому-то нет. Португальская команда здорово прибавила после провального начала встречи.

    Сборная Швейцарии ни разу не выигрывала в семи предыдущих матчах (четыре поражения и три ничьи). На этом отрезке она пропустила 20 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Швецию в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 6.25, а победу Швейцарии — за 14.00.

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    Скорее всего, будет разгром. Крепкая Швеция вполне способна обыграть швейцарок с разницей в два-три мяча.

    Ставка — победа Швеции + тотал больше 2,5 за 1.82.

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    Швеция — Швейцария: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Швеция обыграет Швейцарию с крупным счетом?
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