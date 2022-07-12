«Интернасьонал» сыграет на своем поле против «Америки Минейро» в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 12 июля, начало — в 02:00 мск. «Интернасьонал» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

Эта команда нынешний чемпионат Бразилии проводит довольно неудачно. Нынешнее 6 место явно не устраивает.

С атакой у команды дела обстоят весьма проблематично. Игроки «Интернасьонала» в 15 матчах забили всего 22 раза.

В минувшем туре «Интернасьонал» потерял важнейшие очки. Команда на выезде не смогла обыграть «Сеару» (1:1).

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В своем прошлом поединке коллектив выиграл, разгромив «Коло Коло» (4:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Южноамериканского кубка.

«Америка Минейро»

«Америка» занимает 13-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

До прошлого тура безвыигрышная серия команды Вагнера Мансини в чемпионате составляла пять матчей. И самое неприятное, что на этом отрезке было сразу четыре поражения.

И еще один удручающий факт: в этих пяти матчах «Америка» не забила ни одного мяча. Правда, уже в прошлом туре она обыграла «Гояс» (1:0).

При этом в последних двух матчах клуб выиграл. Кроме упомянутой выше победы над «Гоясом», он также разбил «Ботафого» в Кубке Бразилии со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Интернасьонал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.