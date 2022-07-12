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    Удержится ли «Интернасьонал» в топ-6?

    «Интернасьонал» — «Америка Минейро». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Бразилии 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Америка Минейро»
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    «Интернасьонал» занимает шестое место
    «Интернасьонал» сыграет на своем поле против «Америки Минейро» в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 12 июля, начало — в 02:00 мск. «Интернасьонал» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2022 года
    Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 02:00 Америка Минейро Америка Минейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Интернасьонал»

    Эта команда нынешний чемпионат Бразилии проводит довольно неудачно. Нынешнее 6 место явно не устраивает.

    С атакой у команды дела обстоят весьма проблематично. Игроки «Интернасьонала» в 15 матчах забили всего 22 раза.

    В минувшем туре «Интернасьонал» потерял важнейшие очки. Команда на выезде не смогла обыграть «Сеару» (1:1).

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    В своем прошлом поединке коллектив выиграл, разгромив «Коло Коло» (4:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Южноамериканского кубка.

    «Америка Минейро»

    «Америка» занимает 13-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

    До прошлого тура безвыигрышная серия команды Вагнера Мансини в чемпионате составляла пять матчей. И самое неприятное, что на этом отрезке было сразу четыре поражения.

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    • И еще один удручающий факт: в этих пяти матчах «Америка» не забила ни одного мяча. Правда, уже в прошлом туре она обыграла «Гояс» (1:0).

    При этом в последних двух матчах клуб выиграл. Кроме упомянутой выше победы над «Гоясом», он также разбил «Ботафого» в Кубке Бразилии со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Интернасьонал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Интернасьонал» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Интернасьонал» в топ-6?
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