«Интернасьонал»
Эта команда нынешний чемпионат Бразилии проводит довольно неудачно. Нынешнее 6 место явно не устраивает.
С атакой у команды дела обстоят весьма проблематично. Игроки «Интернасьонала» в 15 матчах забили всего 22 раза.
В минувшем туре «Интернасьонал» потерял важнейшие очки. Команда на выезде не смогла обыграть «Сеару» (1:1).
В своем прошлом поединке коллектив выиграл, разгромив «Коло Коло» (4:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Южноамериканского кубка.
«Америка Минейро»
«Америка» занимает 13-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.
До прошлого тура безвыигрышная серия команды Вагнера Мансини в чемпионате составляла пять матчей. И самое неприятное, что на этом отрезке было сразу четыре поражения.
И еще один удручающий факт: в этих пяти матчах «Америка» не забила ни одного мяча. Правда, уже в прошлом туре она обыграла «Гояс» (1:0).
При этом в последних двух матчах клуб выиграл. Кроме упомянутой выше победы над «Гоясом», он также разбил «Ботафого» в Кубке Бразилии со счетом 3:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Интернасьонал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.