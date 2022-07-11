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    «Хэнань Суншань Лунмэнь» потерпит неудачу?

    «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Китая, 11 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чанчунь Ятай»
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    Фернандо Каранга
    «Хэнань Суншань Лунмэнь» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 11 июля, начало — в 14:30 мск. «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 11 Июля 2022 года
    Хэнань Сонгшан Лонгмен
  • Китай. Суперлига
    •  Хэнань Сонгшан Лонгмен 14:30 Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
  • Чанчунь
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    «Хэнань Суншань Лунмэнь»

    Эта команда борется за лидерство в чемпионате Китая. «Хэнань Суншань Лунмэнь» оккупировал 3 место, отставая от лидера на 5 очков.

    Стоит отметить надежную оборону команды. В 9 матчах «Хэнань Суншань Лунмэнь» пропустил только 7 раз.

    В минувшем туре «Хэнань Суншань Лунмэнь» смог победить. Дома команда сумела одолеть «Гуанчжоу Сити» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Чанчунь Ятай» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Хэнань Суншань Лунмэнь» трижды уступил при двух ничьих.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице Суперлиги. Да и 11 набранных очков в 9 матчах — явное не лучший промежуточный результат.

    «Чанчунь Ятай» забивает с некоторой натугой: 12 мячей в 9 матчах. Да и оборона не особо надежна — 12 пропущенных мячей.

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  • 08/07/2022

    • В минувшем туре «Чанчунь Ятай» потерпел поражение. Дома команда уступила «Шаньдун Тайшань» (1:2).

    Наверняка в этом поединке гости будут активно идти в атаку. «Чанчунь Ятай» находится явно не на своем месте в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.62, на ничью за 3.40, а на «Хэнань Суншань Лунмэнь» — за 2.70.

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    Хозяева прекрасно действуют в обороне.

    «Чанчунь Ятай» традиционно успешно играет с «Хэнань Суншань Лунмэнь».

    Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.62.

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    «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 11.07.2022. Прогнозы на футбол. «Хэнань Суншань Лунмэнь» потерпит неудачу?
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