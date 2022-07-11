«Хэнань Суншань Лунмэнь» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 11 июля, начало — в 14:30 мск. «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэнань Суншань Лунмэнь»

Эта команда борется за лидерство в чемпионате Китая. «Хэнань Суншань Лунмэнь» оккупировал 3 место, отставая от лидера на 5 очков.

Стоит отметить надежную оборону команды. В 9 матчах «Хэнань Суншань Лунмэнь» пропустил только 7 раз.

В минувшем туре «Хэнань Суншань Лунмэнь» смог победить. Дома команда сумела одолеть «Гуанчжоу Сити» (2:1).

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Матчи против «Чанчунь Ятай» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Хэнань Суншань Лунмэнь» трижды уступил при двух ничьих.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице Суперлиги. Да и 11 набранных очков в 9 матчах — явное не лучший промежуточный результат.

«Чанчунь Ятай» забивает с некоторой натугой: 12 мячей в 9 матчах. Да и оборона не особо надежна — 12 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Чанчунь Ятай» потерпел поражение. Дома команда уступила «Шаньдун Тайшань» (1:2).

Наверняка в этом поединке гости будут активно идти в атаку. «Чанчунь Ятай» находится явно не на своем месте в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.62, на ничью за 3.40, а на «Хэнань Суншань Лунмэнь» — за 2.70.

Хозяева прекрасно действуют в обороне.

«Чанчунь Ятай» традиционно успешно играет с «Хэнань Суншань Лунмэнь» .

Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.62.