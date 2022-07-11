Австрия (жен)
Австрийки уже проиграли одной британской команде. В первом туре они уступили сборной Англии, пропустив лишь один мяч.
Отметим, что во время подготовки к старту чемпионата Австрия одержала две победы подряд. Она разгромила Черногорию 4:0 и выиграла у Бельгии со счетом 1:0.
На Евро команда отобралась через вторую позицию. Она закончила группу G с 19 набранными баллами.
С учетом квалификации австрийки проиграли два из трех последних матчей чемпионата Европы.
Северная Ирландия
Номинальные гости в первом туре оказались слабее Норвегии. При чем матч завершился с разгромным для Северной Ирландии счетом 1:4.
За счет большего количества пропущенных голов ирландская команда замыкает таблицу. И конечно в случае второй неудачи за выход в плей-офф можно будет забыть.
С учетом всех турниров Северная Ирландия проиграла 5 матчей подряд. Перед стартом Евро она уступила Бельгии 1:4, а в квалификации на ЧМ проиграла Англии 0:5.
Безвыигрышная серия команды составляет 6 поединков.
Прогноз и ставка
Судя по котировкам, букмекеры пророчат Австрии легкую прогулку к успеху. На ее победу они дают 1.19, тогда как на победу Северной Ирландии — 15.00.
Австрия совсем недавно победила этого же соперника в квалификации на чемпионат мира. Счет был 3:1 в пользу австриек. В этот раз им очень нужна победа, которая позволит продолжить борьбу за плей-офф.
У Северной Ирландии нет шансов. Все это понимают. Учитывая разгром ирландской команды в матче с Норвегией, рекомендуется поставить на победу Австрии с форой -2 за 1.88.