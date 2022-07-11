В матче второго тура групповой стадии женского чемпионата Европы состоится встреча команд Австрии и Северной Ирландии. Игра запланирована на 11 июля 19:00 мск. Австрия — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия (жен)

Австрийки уже проиграли одной британской команде. В первом туре они уступили сборной Англии, пропустив лишь один мяч.

Отметим, что во время подготовки к старту чемпионата Австрия одержала две победы подряд. Она разгромила Черногорию 4:0 и выиграла у Бельгии со счетом 1:0.

На Евро команда отобралась через вторую позицию. Она закончила группу G с 19 набранными баллами.

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С учетом квалификации австрийки проиграли два из трех последних матчей чемпионата Европы.

Северная Ирландия

Номинальные гости в первом туре оказались слабее Норвегии. При чем матч завершился с разгромным для Северной Ирландии счетом 1:4.

За счет большего количества пропущенных голов ирландская команда замыкает таблицу. И конечно в случае второй неудачи за выход в плей-офф можно будет забыть.

С учетом всех турниров Северная Ирландия проиграла 5 матчей подряд. Перед стартом Евро она уступила Бельгии 1:4, а в квалификации на ЧМ проиграла Англии 0:5.

Безвыигрышная серия команды составляет 6 поединков.

Прогноз и ставка

Судя по котировкам, букмекеры пророчат Австрии легкую прогулку к успеху. На ее победу они дают 1.19, тогда как на победу Северной Ирландии — 15.00.

Австрия совсем недавно победила этого же соперника в квалификации на чемпионат мира. Счет был 3:1 в пользу австриек. В этот раз им очень нужна победа, которая позволит продолжить борьбу за плей-офф.

У Северной Ирландии нет шансов. Все это понимают. Учитывая разгром ирландской команды в матче с Норвегией, рекомендуется поставить на победу Австрии с форой -2 за 1.88.