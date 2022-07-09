В 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Патронато» на своем поле примет «Арсенал Саранди». Поединок пройдет 9 июля и начнется в 19:00 по мск. «Патронато» — «Арсенал Саранди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины выступил слабо, заняв только 23 позицию среди 26 участников.

В текущем же первенстве клуб из города Парана после шести проведенных матчей имеет на счету восемь зачетных пунктов, которые позволяют ему идти в середине турнирной таблицы.

В минувшем туре «красно-черные» сыграли вничью на выезде с «Ньюэллз Олд Бойс» 2:2, уступая по ходу поединка 0:2, а перед этим обыграл дома «Индепендьенте» 3:1, что стало одной из двух их побед за восемь последних матчей в чемпионате.

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В родных стенах «Патронато» выиграл два предыдущих матча и не проигрывает в родных стенах в трех поединках подряд.

«Арсенал Саранди»

«Арсенал» в прошлом чемпионате финишировал на последнем 26 месте, но из-за расширения дивизиона сохранил свою прописку в элитном дивизионе.

В текущем же первенстве клуб из Саранди набрал на одно очко меньше «Патронато» и идет на пару строк в турнирке ниже. В прошлом туре он обыграл на своем поле «Эстудиантес» со счетом 2:1.

Перед этим же четыре подряд его матча завершились вничью, а проиграл он только один раз за девять последних поединков в чемпионате.

На выезде же «Арсенал» набирал очки в семи из восьми предыдущих матчей, но победа у него всего одна в 23 предыдущих гостевых встречах.

Четыре из пяти очных игр этих клубов завершились мировыми исходами и раз победил «Патронато».

Прогноз и ставка на «Патронато» — «Арсенал Саранди»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Патронато» предлагают — 2.49.

На викторию «Арсенала» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.22.

Так как эти команды большинство очных встреч заканчивает мировыми исходами, то и в данном сражении рискнем поставить на ничью.