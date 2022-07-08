В матче первого тура группового этапа женского Евро состоится встреча сборных Германии и Дании. Поединок назначен на 8 июля 22:00 по мск. Германия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Перед стартом турнира команда провела один товарищеский матч. 24 июня немки разгромили сборную Швейцарии со счетом 7:0.

До этого последние матчи были в апреле. Германия участвует в квалификации на чемпионат мира, где возглавляет группу H с 21 баллом в активе.

В апреле немецкая команда проиграла Сербии (2:3) и тем самым сократила разрыв. Сербские футболистки теперь отстают на 3 очка в борьбе за выход с первого места.

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На Евро с учетом квалификации у немок 8 матчей и 8 побед.

Дания

Дания более тщательно подготовилась. В июне команда провела аж три контрольных матча, одержав победу в двух из них.

Датская сборная обыграла команды Австрии и Бразилии. В обоих случаях счет составил 2:1 в их пользу. В поединке с Норвегией выиграть не удалось. Там «сверла» победили 2:1.

Перед этим Евро у Дании меньше головной боли, так как она уже давно обеспечила себе место на мундиале. Она выиграла свою группу с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

В квалификации на ЧЕ Дания провела 10 матчей, выиграв 9 из них. В одном случае была ничья.

Прогноз и ставка

Фаворитками считают немок. Их победу букмекеры выставили с котировкой 1.71. На победу Дании дают 4.70.

Возможно, стоит отталкиваться от мнения букмекеров. Немки неплохо проходят группу отбора на ЧМ и без потерь набрали 100-процентный результат в квалификации на чемпионат Европы.

Рекомендуемая ставка — победа Германии с коэффициентом 1.73.