Польская «Лехия» сыграет против северомакедонской «Академии Пандева» в рамках первого матча первого раунда квалификации Лиги конференции. Матч пройдет 7 июля, начало — в 21:15 мск. «Лехия Гданьск» — «Академия Пандева»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лехия»

«Лехия» заняла четвертое место в прошлом чемпионате Польши, благодаря чему получила возможность сыграть в еврокубках.

За год до этого клуб из Гданьска финишировал седьмым и остался без возможности выступить хотя бы в Лиге Европы.

К слову, «Лехия» лишь дважды в своей истории играла в еврокубках. В далеком сезоне-1983/1984 бело-зеленые не прошли ни одного раунда в Кубке обладателей кубков, а в 2020 году проиграли в квалификации Лиги Европы датскому «Брондбю».

В прошлом сезоне «Лехия» проиграла лишь в одном домашнем матче чемпионата Польши.

«Академия Пандева»

«Академия Пандева» заняла второе место в предыдущем чемпионате Северной Македонии, отстав от чемпиона страны «Шкупи» на 12 очков.

До этого клуб из Струмицы лишь однажды играл в еврокубках. В 2019 году «Академия» выиграла Кубок Северной Македонии, благодаря чему попала в квалификацию Лиги Европы.

Правда, первый опыт получился не очень удачным. В обоих матча северомакедонская команда уступила боснийскому клубу «Зриньски» с общим счетом 0:6.

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В конце июня «Академия Пандева» провела три товарищеских матча против клубов из Болгарии. В первом была победа над «Черно Море», а в следующих поражения от «Левски» и ЦСКА.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что у «Лехии» не будет проблем в предстоящем матче. На хозяев можно поставить всего лишь за 1.10, ничью предлагают за 8.30, а победу «Академии Пандева» — за 23.00.

Скорее всего, поляки выиграют, но вряд ли здесь дойдет до неприличного разгрома.

Ставка — победа «Лехии» + тотал матча меньше 3,5 за 1.92.