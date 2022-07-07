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    «Лехия» обыграет «Академию Пандева» с разгромным счетом?

    «Лехия Гданьск» — «Академия Пандева». Прогноз (к. 1.92) и ставки на Лигу конференций 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лехия Гданьск» — «Академия Пандева»
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    В прошлом сезоне «Лехия» проиграла лишь в одном домашнем матче чемпионата Польши
    Польская «Лехия» сыграет против северомакедонской «Академии Пандева» в рамках первого матча первого раунда квалификации Лиги конференции. Матч пройдет 7 июля, начало — в 21:15 мск. «Лехия Гданьск» — «Академия Пандева»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Лехия
  • Гданьск
    •  Лехия 21:15 Академия Пандева Академия Пандева
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Лехия»

    «Лехия» заняла четвертое место в прошлом чемпионате Польши, благодаря чему получила возможность сыграть в еврокубках.

    За год до этого клуб из Гданьска финишировал седьмым и остался без возможности выступить хотя бы в Лиге Европы.

    К слову, «Лехия» лишь дважды в своей истории играла в еврокубках. В далеком сезоне-1983/1984 бело-зеленые не прошли ни одного раунда в Кубке обладателей кубков, а в 2020 году проиграли в квалификации Лиги Европы датскому «Брондбю».

    В прошлом сезоне «Лехия» проиграла лишь в одном домашнем матче чемпионата Польши.

    «Академия Пандева»

    «Академия Пандева» заняла второе место в предыдущем чемпионате Северной Македонии, отстав от чемпиона страны «Шкупи» на 12 очков.

    До этого клуб из Струмицы лишь однажды играл в еврокубках. В 2019 году «Академия» выиграла Кубок Северной Македонии, благодаря чему попала в квалификацию Лиги Европы.

    Правда, первый опыт получился не очень удачным. В обоих матча северомакедонская команда уступила боснийскому клубу «Зриньски» с общим счетом 0:6.

    Все прогнозы на футбол

    В конце июня «Академия Пандева» провела три товарищеских матча против клубов из Болгарии. В первом была победа над «Черно Море», а в следующих поражения от «Левски» и ЦСКА.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у «Лехии» не будет проблем в предстоящем матче. На хозяев можно поставить всего лишь за 1.10, ничью предлагают за 8.30, а победу «Академии Пандева» — за 23.00.

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    Скорее всего, поляки выиграют, но вряд ли здесь дойдет до неприличного разгрома.

    Ставка — победа «Лехии» + тотал матча меньше 3,5 за 1.92.

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    «Лехия Гданьск» — «Академия Пандева»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лехия» обыграет «Академию Пандева» с разгромным счетом?
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