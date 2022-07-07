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    Еврокубковый опыт поможет эстонскому клубу?

    «Флора» — «Сейняйоки». Прогноз, ставка (к.2.08) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Флора» — участник Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023
    В четверг, 7 июля в рамках первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Флора» на своём поле примет финский клуб СИК. Начало игры — в 19:00 по мск. «Флора» — «Сейняйоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флора»

    Серебряный призёр чемпионата Эстонии. «Флора» сложила «корону» перед «Левадией». Соперников по итогам сезона разделило всего 1 очко.

    Идет уже розыгрыш нового сезона. Версия 2022. После 19 туров «Флора» лидирует во внутреннем первенстве.

    Прошлый сезон для эстонского коллектива самый успешный на европейской арене. В Лиге чемпионов была достигнута победа над командой «Хибернианс» из Мальты (5:0). Но потом осечка в поединке с польской «Легией» (1:3).

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    Предопределяющей стала победа в Лиге Европы. В третьем раунде «Флора» переиграла кипрскую «Омонию» по пенальти (5:4). Основное время двухматчевого противостояния завершилось вничью (2:2).

    Успешный международный футбольный год закрепило выступление в групповом этапе Лиги конференций. Вместе с клубом из Таллина в одной группе бились бельгийский «Гент», сербский «Партизан» и кипрский «Анортосис».

    «Сейняйоки»

    Финский клуб был создан на базе слияния двух футбольных клубов: «ТП-Сейняйоки» и «Сепси-78». Чемпионом своей страны СИК в 2015 году. Этот золотой титул — единственный в истории клуба.

    В этом же сезоне «Сейняйоки» дебитировал в квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей уступил белорусскому БАТЭ (2:4).

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    • В последний раз футболисты СИК играли в еврокубках 5 лет назад. Скандинавы вступили в борьбу за выход в основную сетку Лиги Европы. Но в первом же отборочном раунде были отправлены домой отдыхать. Это было поражение от исландского «Рейкьявика» (0:2).

    У команды СИК своя футбольная академия. Её называют лучшей в Финляндии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Флоры» за 2.08, на ничью в основное время — 3.48, а на успех «Сейняйоки» — 3.24.

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    СИК без международного игрового опыта уже 5 лет. «Флора» же участник группового этапа Лиги конференций сезона 2021/2022. Мы уверены, что чемпион Эстонии добьётся победы в этом матче.

    Наш прогноз и ставка — победа «Флоры» за 2.08

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    «Флора» — «Сейняйоки»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Еврокубковый опыт поможет эстонскому клубу?
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