«Флора»
Серебряный призёр чемпионата Эстонии. «Флора» сложила «корону» перед «Левадией». Соперников по итогам сезона разделило всего 1 очко.
Идет уже розыгрыш нового сезона. Версия 2022. После 19 туров «Флора» лидирует во внутреннем первенстве.
Прошлый сезон для эстонского коллектива самый успешный на европейской арене. В Лиге чемпионов была достигнута победа над командой «Хибернианс» из Мальты (5:0). Но потом осечка в поединке с польской «Легией» (1:3).
Все прогнозы на Лигу конференций
Предопределяющей стала победа в Лиге Европы. В третьем раунде «Флора» переиграла кипрскую «Омонию» по пенальти (5:4). Основное время двухматчевого противостояния завершилось вничью (2:2).
Успешный международный футбольный год закрепило выступление в групповом этапе Лиги конференций. Вместе с клубом из Таллина в одной группе бились бельгийский «Гент», сербский «Партизан» и кипрский «Анортосис».
«Сейняйоки»
Финский клуб был создан на базе слияния двух футбольных клубов: «ТП-Сейняйоки» и «Сепси-78». Чемпионом своей страны СИК в 2015 году. Этот золотой титул — единственный в истории клуба.
В этом же сезоне «Сейняйоки» дебитировал в квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей уступил белорусскому БАТЭ (2:4).
В последний раз футболисты СИК играли в еврокубках 5 лет назад. Скандинавы вступили в борьбу за выход в основную сетку Лиги Европы. Но в первом же отборочном раунде были отправлены домой отдыхать. Это было поражение от исландского «Рейкьявика» (0:2).
У команды СИК своя футбольная академия. Её называют лучшей в Финляндии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу «Флоры» за 2.08, на ничью в основное время — 3.48, а на успех «Сейняйоки» — 3.24.
СИК без международного игрового опыта уже 5 лет. «Флора» же участник группового этапа Лиги конференций сезона 2021/2022. Мы уверены, что чемпион Эстонии добьётся победы в этом матче.
Наш прогноз и ставка — победа «Флоры» за 2.08