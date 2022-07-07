7 июля валлийская «Бала Таун» на своем поле сыграет против ирландского клуба «Слайго Роверс» в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций-2022/23. Начало — в 21:00 по мск. «Бала Таун» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бала Таун»

«Бала Таун» представляет чемпионат Уэльса. Команда никогда не становилась чемпионом страны, но смогла выиграть один национальный кубок.

В прошлом сезоне «озерные» привычно не претендовали на победу во внутреннем первенстве, финишировав на второй позиции. Причем последнюю игру чемпионата они выиграли 11:0.

Коэффициенты матча Бала Таун — Слайго Роверс 1 2.55 X 3.40 2 2.75 Ставка

На евроарене валлийская команда появлялась семь раз, спотыкаясь в основном на первом же сопернике. И только один раз она преодолела один этап, выбив мальтийскую «Валлетту».

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В прошлом сезоне «Бала Таун» на аналогичной стадии данного турнира дважды потерпела минимальное фиаско от «Ларна» из Северной Ирландии — по 0:1.

«Слайго Роверс»

«Слайго Роверс» — 3-кратный чемпион Ирландии. Правда, свой последний титул команда смогла завоевать десять лет тому назад, после чего только пару раз становилась призером.

Так в минувшем ирландском первенстве «красно-белые» завоевали бронзу, а в этом после половины пути находятся на пятой строке, внушительно отставая от первой тройки.

Ирландский клуб нечасто играет на евроарене и, как правило, заканчивает борьбу на первом же сопернике. Только дважды в своей еврокубковой истории он преодолевал один раунд отбора.

В прошлом же сезоне в квалификации Лиги конференций «Слайго Роверс» дважды уступил исландскому «Хафнарфьердуру» — 0:1 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Бала Таун» — «Слайго Роверс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бала Таун» предлагают — 2.55.

На викторию «Слайго Роверс» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.

От поединка двух британских команд стоит ждать силовой манеры игры с минимумом забитых мячей, ведь в первом поединке никто из них не будет рисковать.