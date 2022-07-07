«Бала Таун»
«Бала Таун» представляет чемпионат Уэльса. Команда никогда не становилась чемпионом страны, но смогла выиграть один национальный кубок.
В прошлом сезоне «озерные» привычно не претендовали на победу во внутреннем первенстве, финишировав на второй позиции. Причем последнюю игру чемпионата они выиграли 11:0.
Коэффициенты матча Бала Таун — Слайго Роверс
На евроарене валлийская команда появлялась семь раз, спотыкаясь в основном на первом же сопернике. И только один раз она преодолела один этап, выбив мальтийскую «Валлетту».
В прошлом сезоне «Бала Таун» на аналогичной стадии данного турнира дважды потерпела минимальное фиаско от «Ларна» из Северной Ирландии — по 0:1.
«Слайго Роверс»
«Слайго Роверс» — 3-кратный чемпион Ирландии. Правда, свой последний титул команда смогла завоевать десять лет тому назад, после чего только пару раз становилась призером.
Так в минувшем ирландском первенстве «красно-белые» завоевали бронзу, а в этом после половины пути находятся на пятой строке, внушительно отставая от первой тройки.
Ирландский клуб нечасто играет на евроарене и, как правило, заканчивает борьбу на первом же сопернике. Только дважды в своей еврокубковой истории он преодолевал один раунд отбора.
В прошлом же сезоне в квалификации Лиги конференций «Слайго Роверс» дважды уступил исландскому «Хафнарфьердуру» — 0:1 и 1:2.
Прогноз и ставка на «Бала Таун» — «Слайго Роверс»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бала Таун» предлагают — 2.55.
На викторию «Слайго Роверс» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.
От поединка двух британских команд стоит ждать силовой манеры игры с минимумом забитых мячей, ведь в первом поединке никто из них не будет рисковать.